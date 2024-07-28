Victoria Ruffo presume por primera vez el rostro de su nieta Tessa y deja ver su 'Gen Derbez'
Victoria Ruffo no pudo más y por fin compartió desde su cuenta de Instagram una foto junto a su nieta en donde por fin dejó ver la cara de la bebé, dejando al descubierto el característico rasgo físico que heredó por parte de su ex, Eugenio Derbez.
Victoria Ruffo ya no aguantó más y publicó la primera foto al lado de su nieta Tessa en la que ya dejó ver el rostro de la criatura.
'La Queen de las Telenovelas' soltó la imagen este sábado 27 de julio, dos días después de que su hijo José Eduardo Derbez reveló las primeras imágenes con la carita de la niña en la revista Hola! México.
Antes, Ruffo, el actor y su pareja, Paola Dalay, se habían reservado la identidad de la bebé y habían evitado mostrar su cara. Pero ahora, y tras la publicación de la revista, la orgullosa abuela ya no tiene reparos en salir ante los ojos de todos con su nieta.
La nueva foto de Victoria Ruffo con su nieta
En la foto que publicó en Instagram este fin de semana se observa a la veterana actriz cargar a Tessa y además le da un amoroso beso en la mejilla.
La bebé, primera nieta de la artista de 62 años, aparece con una pegatina de estrella en la frente y se le logra ver la barba partida, un rasgo físico característico de su abuelo Eugenio Derbez.
El llamado 'Gen Derbez' también lo ha heredado el artista a sus cuatro hijos, todos de madres distintas.
"¡Tessa, mi nieta!", escribió Ruffo en la foto y agregó emoticonos de corazones.
La nueva foto de ella con la niña también ocurre luego de que su hijo José Eduardo Derbez compartió las primeras fotos del reencuentro que tuvieron sus famosos padres en el hospital cuando nació Tessa el pasado 30 de junio.
Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no se habían visto en 18 años hasta antes de ese día, según dijo el actor horas después en Despierta América.
La llegada al mundo de su nieta marcó el inicio de una nueva relación entre ellos luego de años de desencuentros y una tormentosa separación.