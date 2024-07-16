Victoria Ruffo

Victoria Ruffo rompe el silencio sobre su reencuentro con Derbez y la petición que hizo a Alessandra Rosaldo

La actriz habló de lo que ocurrió en su acercamiento con quien fuera su pareja hace más de 20 años y con Alessandra Rosaldo. Ellos lograron volver a verse en persona tras el nacimiento de su nieta, Tessa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Alessandra Rosaldo hace lo impensable con Victoria Ruffo durante su reencuentro con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez finalmente se reencontraron, tras más de dos décadas en conflicto, durante el nacimiento de su nieta, Tessa, el domingo 30 de junio.

Fue el comediante quien reveló los detalles de la reunión que se dio con la actriz en el hospital después del parto de Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez.

PUBLICIDAD

“Nos dimos un abrazo”, contó él en entrevista para ‘De primera mano’ el 1 de julio. “Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’… hasta ahí, no cruzamos muchas palabras”.

Victoria Ruffo habla de su encuentro con Eugenio Derbez

Tras saberse lo ocurrido, recientemente Victoria Ruffo se pronunció al respecto de los instantes que compartió con Eugenio Derbez.

Más sobre Victoria Ruffo

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona
1:08

Reportan que Maribel Guardia habría sido diagnosticada con “leucemia” y así reacciona

Univision Famosos
Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona
0:47

Le ponen límite a Victoria Ruffo para ver a su nieta y así reacciona

Univision Famosos
¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente
0:48

¿A Victoria Ruffo le gustaría volver a ver a Eugenio Derbez?: ella responde contundente

Univision Famosos
Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas
2 mins

Victoria Ruffo aclara si está delicada de salud y por qué usa silla de ruedas

Univision Famosos
Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?
0:56

Victoria Ruffo habla como nunca sobre su matrimonio: ¿está separada de Omar Fayad?

Univision Famosos
¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde
1 mins

¿Eugenio Derbez fue buen papá? Victoria Ruffo no se guarda nada y así responde

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás
1:20

Eugenio Derbez revela que José Eduardo no paga por extravagantes lentes: Victoria Ruffo estaría detrás

Univision Famosos
¿José Eduardo Derbez se casó secretamente en Las Vegas? Esta declaración desata la duda
2 mins

¿José Eduardo Derbez se casó secretamente en Las Vegas? Esta declaración desata la duda

Univision Famosos
¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?
1:02

¿Victoria Ruffo fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y la mamá de Vadhir?

Univision Famosos
¿“Vetado” por Victoria Ruffo? Eugenio Derbez por fin revela por qué no fue al bautizo de su nieta
0:51

¿“Vetado” por Victoria Ruffo? Eugenio Derbez por fin revela por qué no fue al bautizo de su nieta

Univision Famosos

“¡Claro, como debe ser! Gente educada y civilizada”, comentó en declaración transmitidas por ‘Venga la alegría’ este 3 de julio.

“Estamos aquí para celebrar una nueva vida, una nueva vida en la familia y no tenemos por qué pelearnos, al contrario, tiene que haber solidaridad”, agregó.

La protagonista de melodramas como ‘La Madrastra’, que puedes ver aquí en ViX, confirmó que es correcta la versión que brindó su ex acerca de lo sucedido entre los dos.

“Pues ‘felicidades’, le dije, ‘muchas felicidades’. Digo, él ya es segunda vez abuelo. Y él me dijo también ‘felicidades’ y ya”, narró.

La llamada ‘Queen de las telenovelas’ además recalcó que, pese a que ella y la estrella de ‘Cómo ser un Latin Lover’ han seguido sus caminos por separado, estarán vinculados para la eternidad.

“Él tiene su vida y yo tengo la mía. Nos llevamos bien y siempre va a haber una unión por medio de José Eduardo”, externó.

“Todo lo que ha sufrido todos estos años, bueno, tampoco, estábamos ahí muchas cosas cotorreando”, añadió con una sonrisa.

Victoria Ruffo se refirió a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez

En esta misma charla, Victoria Ruffo habló de la petición que Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, le cumplieron.

PUBLICIDAD

“Les encargué un pastelito de elote y sí hicieron el favor de traérmelo. No se les olvidó, gracias a Dios”, puntualizó.

Por último, la intérprete reconoció otra vez que, aunque no lo deseaba así, Tessa tiene la barba “muy partida”, característica física que predomina por parte del cineasta.

Relacionados:
Victoria RuffoEugenio DerbezJosé Eduardo DerbezAlessandra RosaldoHijos de famososFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD