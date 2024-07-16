Victoria Ruffo rompe el silencio sobre su reencuentro con Derbez y la petición que hizo a Alessandra Rosaldo

Video Alessandra Rosaldo hace lo impensable con Victoria Ruffo durante su reencuentro con Eugenio Derbez

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez finalmente se reencontraron, tras más de dos décadas en conflicto, durante el nacimiento de su nieta, Tessa, el domingo 30 de junio.

Fue el comediante quien reveló los detalles de la reunión que se dio con la actriz en el hospital después del parto de Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez.

PUBLICIDAD

“Nos dimos un abrazo”, contó él en entrevista para ‘De primera mano’ el 1 de julio. “Ella me dijo ‘felicidades, abuelo’ y yo le dije ‘felicidades, abuela’… hasta ahí, no cruzamos muchas palabras”.

Victoria Ruffo habla de su encuentro con Eugenio Derbez

Tras saberse lo ocurrido, recientemente Victoria Ruffo se pronunció al respecto de los instantes que compartió con Eugenio Derbez.

“¡Claro, como debe ser! Gente educada y civilizada”, comentó en declaración transmitidas por ‘Venga la alegría’ este 3 de julio.

“Estamos aquí para celebrar una nueva vida, una nueva vida en la familia y no tenemos por qué pelearnos, al contrario, tiene que haber solidaridad”, agregó.

La protagonista de melodramas como ‘La Madrastra’, que puedes ver aquí en ViX, confirmó que es correcta la versión que brindó su ex acerca de lo sucedido entre los dos.

“Pues ‘felicidades’, le dije, ‘muchas felicidades’. Digo, él ya es segunda vez abuelo. Y él me dijo también ‘felicidades’ y ya”, narró.

La llamada ‘Queen de las telenovelas’ además recalcó que, pese a que ella y la estrella de ‘Cómo ser un Latin Lover’ han seguido sus caminos por separado, estarán vinculados para la eternidad.

“Él tiene su vida y yo tengo la mía. Nos llevamos bien y siempre va a haber una unión por medio de José Eduardo”, externó.

“Todo lo que ha sufrido todos estos años, bueno, tampoco, estábamos ahí muchas cosas cotorreando”, añadió con una sonrisa.

Victoria Ruffo se refirió a Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez

En esta misma charla, Victoria Ruffo habló de la petición que Eugenio Derbez y su esposa, Alessandra Rosaldo, le cumplieron.

PUBLICIDAD

“Les encargué un pastelito de elote y sí hicieron el favor de traérmelo. No se les olvidó, gracias a Dios”, puntualizó.