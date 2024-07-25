José Eduardo por fin mostró la carita de su bebé Tessa, ¿se parece a los Derbez?

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

Aunque la noticia del nacimiento de Tessa se dio por todo lo alto, hasta el momento los orgullosos padres no habían mostrado su rostro, únicamente algunos vistazos de la bebé que tenían muy emocionados a sus fans y ansiosos por conocerla en todo su esplendor.

La nena nació el pasado 30 de junio, a las 10:44 am en la Ciudad de México. Se sabe que pesó 5.2 libras (2.3 kilos), midió 18.1 pulgadas (45.9 centímetros) y su estado de salud era ideal.

Las primeras imágenes de Tessa, la hija de José Antonio Derbez

José Eduardo, Paola y otros miembros del clan Derbez decidieron mantener cierta privacidad sobre la identidad de la pequeñita, aunque eso no impidió que publicaran algunas fotos y videos en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su enorme felicidad.

La feliz abuela, Victoria Ruffo, publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto de Tessa que rápidamente se llenó de comentarios cariñosos para ella y su familia.

Sin embargo, aún no habíamos podido ver la carita de la bebé y saber a quién se parece más. Pero eso cambió cuando la revista ‘Hola!’ presentó en exclusiva las primeras imágenes completas de la nena.

¿Tessa heredó las facciones de la familia Derbez?

En entrevista con ‘¡Hola!’, la feliz pareja respondió a quién creen que se parece más su primogénita. Paola aseguró que heredó las características de José Eduardo quien, como sabemos, es muy parecido a su padre Eugenio y a sus hermanos.

Por su parte, el actor dijo que había que esperar un par de meses para saber a quién se parece realmente, pues aún es muy pequeña, pero definitivamente sí heredó la barbilla partida como la de él.