Victoria Ruffo sorprende con arreglito en el rostro tras convertirse en abuela

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

Victoria Ruffo sorprendió al realizarse un cambio físico en el rostro a pocos días de debutar como abuela con el nacimiento de su nieta Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay.

La actriz compartió en su cuenta de Instagram detalles del arreglito estético que se realizó el pasado 14 de julio.

PUBLICIDAD

“Ahorita les voy a decir dónde estoy, pero me voy a hacer mis cejas como siempre con Alejandra… Van a ver qué bonita me dejan”, anunció con entusiasmo en un video.

Victoria Ruffo presumió 'arreglitos' en el rostro. Imagen Victoria Ruffo / Instagram



De acuerdo con la publicación de Victoria Ruffo, el arreglito estético únicamente se trata de un microblading, el cual tiene como objetivo mejorar y definir las cejas de manera natural.

“Encantada con mis cejas”, escribió la intérprete de 62 años al pie de su publicación, presumiendo el resultado final de su arreglito estético.

Así mostró el resultado final de su microblading. Imagen Victoria Ruffo / Instagram

Victoria Ruffo debuta como abuela

El 30 de junio, en punto de las 10:44 de la mañana, José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convirtieron en papás con el nacimiento de Tessa, quien a su vez marcó el debut de Victoria Ruffo como abuela.

En entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, la llamada ‘Queen’ de las telenovelas concedió sus primeras declaraciones acerca del nacimiento de su nieta, quien heredó la barba partida que caracteriza a la familia Derbez.

“La vedad estoy feliz y muy contenta, agradecida con Dios de que todo salió bien, de que está hermosa, preciosa que es muy tranquila, que trae su barba partida, partida, y que es una vida nueva en la familia, recibida con todo el amor y el cariño”, dijo el 1 de julio.