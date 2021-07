No fue "investigación de campo", Vicente Fernández Jr. cambia su versión sobre su ingreso al centro de rehabilitación

Al ingresar al centro le informaron que debía cumplir el riguroso programa de la clínica, aunque, según dice, aclaró a los especialistas que no tenía problemas de alcoholismo, drogadicción o ludopatía. “‘Las reglas cambian’, al momento de estar no pude hacer nada en lo personal, para poder salir me dijeron que el término mínimo eran 90 días”, relató al show mexicano.