Vicente Fernández Jr revela el sexo de su bebé y posibles nombres: el cantante será papá a sus 61 años

Vicente Fernández Jr y su esposa, Mariana González, revelaron el sexo de su primer bebé en común, así como posibles los nombres de éste.

La pareja compartió la feliz noticia este miércoles 20 de agosto en el programa ‘Hoy Día’. Durante la emisión, el cantante, de 61 años, y la ‘influencer’, de 41 años, partieron un pastel que dejó al descubierto que ‘Baby Fernández’ es una niña.

Aunque la pareja todavía no sabe con exactitud cómo se llamará su bebé, ventilaron posibles nombres para la pequeña.

“Estamos muy felices, muy emocionados de traer una princesa a este mundo (…) yo quiero (que se llame) Isabela”, soltó Mariana, a lo que enseguida, el cantante refutó: “Yo quiero Vicenta, a ver si la convenzo”.

“Ya veremos”, sentenció ella.

Previo a esta revelación, Mariana González describió su embarazo como “un milagro”, ya que Vicente Fernández tenía tiempo de haberse practicado una “vasectomía”.

“Hicimos un tratamiento in vitro”, declaró el 19 de agosto en ‘La Mesa Caliente’ sin dar muchos detalles

El anuncio de su embarazo

Vicente Fernández Jr y Mariana González dieron a conocer que se convertirían en padres el 19 de agosto a través de una publicación de Instagram, en la que resaltaron la “inmensa felicidad” que sentían.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

Así dieron a conocer que se convertirían en padres. Imagen Vicente Fernández Jr Instagram / Mariana González Instagram



“Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, agregaron.

La pareja acompañó su posteo de las primeras imágenes de su bebé, a quien mostraron por medio de una ecografía 3D.

“Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”, sentenciaron.

‘Baby Fernández’ llegará al mundo en febrero de 2026.