Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr revela el sexo de su bebé y posibles nombres: el cantante será papá a sus 61 años

El cantante dio a conocer, junto a su esposa Mariana González, el género de su primer bebé en común. ‘Baby Fernández’, como la pareja llama cariñosamente a su retoño, llegará al mundo en febrero de 2026.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Esposa de Vicente Fernández Jr. se niega a salir en fotos de su luna de miel porque "no está arreglada"

Vicente Fernández Jr y su esposa, Mariana González, revelaron el sexo de su primer bebé en común, así como posibles los nombres de éste.

La pareja compartió la feliz noticia este miércoles 20 de agosto en el programa ‘Hoy Día’. Durante la emisión, el cantante, de 61 años, y la ‘influencer’, de 41 años, partieron un pastel que dejó al descubierto que ‘Baby Fernández’ es una niña.

PUBLICIDAD

Aunque la pareja todavía no sabe con exactitud cómo se llamará su bebé, ventilaron posibles nombres para la pequeña.

“Estamos muy felices, muy emocionados de traer una princesa a este mundo (…) yo quiero (que se llame) Isabela”, soltó Mariana, a lo que enseguida, el cantante refutó: “Yo quiero Vicenta, a ver si la convenzo”.

Más sobre Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr será papá a sus 61 años: su esposa Mariana González está embarazada
2 mins

Vicente Fernández Jr será papá a sus 61 años: su esposa Mariana González está embarazada

Univision Famosos
Esposa de Vicente Fernández Jr. se niega a salir en fotos de su luna de miel porque "no está arreglada"
1:27

Esposa de Vicente Fernández Jr. se niega a salir en fotos de su luna de miel porque "no está arreglada"

Univision Famosos
Así fue la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González: la novia casi se cae rumbo al altar
1:32

Así fue la boda de Vicente Fernández Jr. y Mariana González: la novia casi se cae rumbo al altar

Univision Famosos
Vicente Fernández Jr. sorprende al admitir que su novia es una "interesada"
1:50

Vicente Fernández Jr. sorprende al admitir que su novia es una "interesada"

Univision Famosos
Cruces en la cama: los 'mensajes' que Vicente Fernández le manda a su familia desde el más allá
1:34

Cruces en la cama: los 'mensajes' que Vicente Fernández le manda a su familia desde el más allá

Univision Famosos
“Él me escribió”: Mariana González reveló que así conoció a Vicente Fernández Jr.
2 mins

“Él me escribió”: Mariana González reveló que así conoció a Vicente Fernández Jr.

Univision Famosos
Mariana González reaccionó a los ‘haters’ por su relación con Vicente Fernández Jr.
2 mins

Mariana González reaccionó a los ‘haters’ por su relación con Vicente Fernández Jr.

Univision Famosos
Así celebraron los Fernández la primera Navidad sin 'Chente': doña Cuquita no estuvo sola
17 fotos

Así celebraron los Fernández la primera Navidad sin 'Chente': doña Cuquita no estuvo sola

Univision Famosos
Hija adoptiva de Vicente Fernández revela cómo se despidió del cantante antes de su muerte: "Fue difícil"
2 mins

Hija adoptiva de Vicente Fernández revela cómo se despidió del cantante antes de su muerte: "Fue difícil"

Univision Famosos
La vez que la novia de Vicente Fernández Jr. conoció su ex esposa, Mara Patricia, ¿cómo reaccionó?
1:54

La vez que la novia de Vicente Fernández Jr. conoció su ex esposa, Mara Patricia, ¿cómo reaccionó?

Univision Famosos

“Ya veremos”, sentenció ella.

Previo a esta revelación, Mariana González describió su embarazo como “un milagro”, ya que Vicente Fernández tenía tiempo de haberse practicado una “vasectomía”.

“Hicimos un tratamiento in vitro”, declaró el 19 de agosto en ‘La Mesa Caliente’ sin dar muchos detalles

El anuncio de su embarazo

Vicente Fernández Jr y Mariana González dieron a conocer que se convertirían en padres el 19 de agosto a través de una publicación de Instagram, en la que resaltaron la “inmensa felicidad” que sentían.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

Así dieron a conocer que se convertirían en padres.
Así dieron a conocer que se convertirían en padres.
Imagen Vicente Fernández Jr Instagram / Mariana González Instagram


“Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, agregaron.

La pareja acompañó su posteo de las primeras imágenes de su bebé, a quien mostraron por medio de una ecografía 3D.

PUBLICIDAD

“Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”, sentenciaron.

‘Baby Fernández’ llegará al mundo en febrero de 2026.


Relacionados:
Vicente Fernández Jr.Mariana GonzálezEmbarazoFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Algo azul
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD