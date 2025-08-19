Vicente Fernández Jr.

Vicente Fernández Jr será papá a sus 61 años: su esposa Mariana González está embarazada

La pareja dio a conocer que se encuentra en espera de su primer hijo en común. Para Vicente Fernández Jr este será su quinto bebé, mientras que para la influencer su tercer hijo.

Por:
Elizabeth González.
Video Esposa de Vicente Fernández Jr. se niega a salir en fotos de su luna de miel porque "no está arreglada"

Vicente Fernández será papá a sus 61 años. El cantante espera a su primer hijo en común con su esposa Mariana González, quien se encuentra embarazada.

La tarde del 19 de agosto, la pareja confirmó, a través de un video que publicaron en Instagram y luego de varias semanas de rumores, que se convertirían en padres.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

Compartieron las primeras imágenes de 'Baby Fernández'.
Imagen Vicente Fernández Jr. Instagram

“Esperamos con paciencia el momento indicado para contarles que… ¡seremos padres! Ya hemos pasado el primer trimestre y no podíamos aguantar más las ganas de compartirles nuestra alegría y mostrarles estas primeras imágenes de nuestra mayor bendición”, agregaron.

Vicente Fernández Jr y Mariana González acompañaron su publicación de las primeras imágenes de su bebé, sin revelar si se trata de un niño o una niña.

“Gracias infinitas por todo el cariño y los buenos deseos. Sabemos que este camino será aún más especial rodeados de tanto amor”, sentenciaron.

Para el hermano mayor de Alejandro Fernández, el bebé que espera con Mariana González será su quinto hijo, mientras que para la ‘influencer’, el tercero.

De acuerdo con el cantante, ‘Baby Fernández’, como cariñosamente la pareja llama a su bebé, llegará al mundo en febrero de 2026.

Compartieron las primeras imágenes de 'Baby Fernández'.
Imagen Vicente Fernández Jr Instagram


A pesar de las críticar por su diferencia de edad (19 años), Vicente Fernández Jr y Mariana González se casaron en noviembre de 2023.

¿Cuántos hijos tiene Vicente Fernández Jr?

Fruto de su matrimonio con Sissi Penichet, Vicente Fernández Jr se convirtió en padre en cuatro ocasiones: Vicente, Ramón, Sissi y Fernanda son los nombres de sus hijos.

Antes de casarse con el intérprete, Mariana González ya era madre de dos hijos, fruto de su relación anterior.

