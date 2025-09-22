¿Viuda de Vicente Fernández estrena novio?: aclaran quién es el hombre al que besó doña Cuquita

Video Así pasaron Alejandro Fernández y doña Cuquita el primer Año Nuevo sin ‘Chente’: con 'dueto' a todo pulmón

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, se volvió tema de conversación luego de que la captaran compartiendo un beso con un hombre.

La afectuosa interacción entre la señora y el caballero ocurrió durante un concierto del hijo de ella, Alejandro Fernández, y el clip del instante lo publicaron en TikTok, desde donde se viralizó.

PUBLICIDAD

¿Quién es el hombre con el que captaron a doña Cuquita?

Después de que comenzara a hablarse de doña Cuquita y su acompañante, el periodista Javier Ceriani aclaró la identidad del susodicho asegurando que fue Vicente Fernández Jr. quien se lo compartió.

“Vicente Fernández me dijo que se llama Javier. […] Es el hermano mayor de Cuquita, es el tío de Vicente Fernández Jr.”, declaró.