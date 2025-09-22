¿Viuda de Vicente Fernández estrena novio?: aclaran quién es el hombre al que besó doña Cuquita
Vicente Fernández Jr., hijo del difunto cantante, le indicó a Javier Ceriani quién es el hombre con el que su madre compartió un momento afectuoso durante un concierto de Alejandro Fernández.
Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, se volvió tema de conversación luego de que la captaran compartiendo un beso con un hombre.
La afectuosa interacción entre la señora y el caballero ocurrió durante un concierto del hijo de ella, Alejandro Fernández, y el clip del instante lo publicaron en TikTok, desde donde se viralizó.
¿Quién es el hombre con el que captaron a doña Cuquita?
Después de que comenzara a hablarse de doña Cuquita y su acompañante, el periodista Javier Ceriani aclaró la identidad del susodicho asegurando que fue Vicente Fernández Jr. quien se lo compartió.
“Vicente Fernández me dijo que se llama Javier. […] Es el hermano mayor de Cuquita, es el tío de Vicente Fernández Jr.”, declaró.
El comunicador mostró captura de pantalla de la conversación que mantuvo con el cantante, quien por medio de WhatsApp le indicó que el señor “es mi tío, hermano de mi madre”.