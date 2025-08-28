Vicente Fernández Jr revela cómo logró embarazar a su esposa pese a vasectomía: fue “doloroso”

Video Vicente Fernández Jr. será papá a sus 61 a pesar de la vasectomía: “Es un milagro”

Vicente Fernández Jr. reveló cómo pudo embarazar a su esposa, Mariana González, pese a la vasectomía que se practicó desde hace varios años.

El cantante compartió, en ‘Venga La Alegría’, que fue a través de una Fecundación In Vitro (FIV) como lograron cumplir su sueño de convertirse en padres.

“Tuvieron que hacer una extracción, que la verdad, es dolorosa, pero vale la pena”, contó este 28 de agosto.

“Se hizo la inseminación in vitro. A Mariana le sacaron un óvulo, a mí me sacaron semen. Se hizo el producto y el producto se programó fecha para implantación y que ahorita, bendito sea Dios, vamos librando más de cuatro meses, vamos por el quinto mes”, agregó.

Vicente Fernández Jr. aseguró que, hasta ahora, el embarazo de Mariana no ha tenido complicaciones. Incluso, señaló que para evitar riesgos están tratando de seguir todas las recomendaciones médicas.

“En cuestión de alimentación, (ella) está muy bien (…) (Estamos) muy emocionados y cuidando cada día, cada paso que nos dicen los doctores”, dijo.

¿Cuándo nace la hija de Vicente Fernández Jr?

De acuerdo con el hermano mayor de Alejandro Fernández, al ser un embarazo asistido, “todo está programado”, por lo que ya saben la fecha del nacimiento de su bebé.

“Si Dios quiere, como está programado todo, y como es cesárea, la fecha (del nacimiento) es el 17 de febrero”, dijo, subrayando que esa fecha es muy especial para él y para toda la dinastía Fernández, ya que sería “el día del cumpleaños” del fallecido Vicente Fernández.

El anuncio de su embarazo

Vicente Fernández Jr. y Mariana González dieron a conocer que se convertirían en padres el 19 de agosto a través de una publicación de Instagram. En el post, ambos resaltaron la “inmensa felicidad” que sentían.

“Queremos compartir con todos ustedes la inmensa felicidad que sentimos, porque un hermoso milagro ha llegado a nuestras vidas. Un ser que nos une aún más en este gran amor y que llena nuestro corazón de ilusión y esperanza”, escribieron.

Días después de compartir las primeras imágenes de su bebé a través de una ecografía 3D, Vicente Fernández Jr. y su esposa informaron que en 2026 serían papás de una niña, a quien por ahora llaman cariñosamente “Baby Fernández”.