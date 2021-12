¿Cómo logró su fortuna Vicente Fernández y quiénes son sus herederos?

El pasado domingo 12 de diciembre murió una leyenda de la música mexicana: Vicente Fernández. A principios de agosto de 2021, ‘Chente’ tuvo una caída accidental en su rancho ‘Los tres potrillos’ en Jalisco, México, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital privado.

En un comunicado publicado el 30 de noviembre, se dio a conocer que presentaba inflamación en las vías respiratorias, por lo que requirió ser trasladado a la unidad de terapia intensiva. En diversas ocasiones, su familia pidió oraciones a sus seguidores para que recuperara la salud. No obstante, el cantante murió por complicaciones que le provocó el síndrome Guilláin-Barré.

¿Quién heredará la fortuna de Vicente Fernández tras su muerte?

El intérprete de temas como “Volver, volver” y “Hermoso cariño” no sólo dejó un gran legado en la música y el cine, también acumuló una gran fortuna gracias a los diversos negocios y proyectos en los que participó.

De acuerdo con el sitio Celebrity Net Worth, la riqueza de Vicente Fernández asciende a 25 millones de dólares, lo equivalente a más de 500 millones de pesos mexicanos, que se repartirán entre sus hijos y su esposa María del Refugio Abarca Villaseñor, Doña Cuquita, a quien le dejó “una partecita”.

En una entrevista para 'TVyNovelas' en 2012, Vicente Fernández reveló que era un hombre “precavido”, pues ya había planificado su testamento y a quién le heredaría su fortuna.

“Soy un hombre precavido; todo lo que tengo es de mis hijos y de mis nietos, y dejé una partecita para mi mujer y para mí, para que yo no tenga que pedirle cuando me falte. Si mi mujer se va primero, con ese dinero yo no voy a tener que pedirle nada a nadie. Soy un hombre que piensa ahorita y en el futuro”, puntualizó Fernández.

¿Cómo logró su fortuna Vicente Fernández?

El ‘Charro de Huentitán’ era un icono de la música ranchera y el cine mexicano; sin embargo, estos no fueron los únicos rubros que le permitieron ganar miles de dólares al intérprete, pues también incursionó en la crianza de caballos e, incluso, en la renta de aviones privados.

Rancho ‘Los tres potrillos’

Vicente Fernández siempre soñó con tener su propio rancho y lo consiguió con la propiedad localizada cerca del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El terreno consta de 500 hectáreas (5 kilómetros cuadrados) y en él se encuentra la casa principal del intérprete, un restaurante y la Arena VFG.

Cabe mencionar que el intérprete de 'Por tu maldito amor' será sepultado en una de las dos criptas que se construyeron en su rancho (en este video puedes ver todos los detalles).

Cargando Video... Vicente Fernández será sepultado en una de las dos criptas que se alzaron en el rancho ‘Los 3 Potrillos’



Arena VFG

La Arena VFG es un foro en el que se realizan eventos de gran magnitud, como conciertos, exposiciones, ferias, congresos y hasta exhibiciones deportivas. Además, el recinto se ha utilizado para actividades de charrería. La construcción de la arena inició en 2005, por medio de Grupo Fernández, otro de los proyectos de ‘Chente’.

Crianza de caballos miniatura

En el rancho ‘Los tres potrillos’ el charro de México se dedicaba, entre otras cosas, a la crianza de caballos miniatura, los cuales no miden más de 86 centímetros y son muy tranquilos.



Grupo Fernández

El también actor incursionó como empresario en este corporativo que cuenta con más de 20 empresas nacionales e internacionales que se dedican, sobre todo, al gremio artístico.

Buen viaje, mi querido viejo: El mensaje de Alejandro Fernández a su padre

En una publicación en su cuenta de Instagram, Alejandro Fernández compartió una serie de fotografías en las que aparece, sonriente, junto a su padre y lo despidió con un emotivo mensaje.

“Las luces nunca brillan más en el cielo. Sin duda alguna, no pude haber pedido un mejor padre, amigo y maestro"



En este video puedes ver el mensaje completo.