Verónica Toussaint y su 'pelea' con Michelle Renaud: cómo sucedió y su último adiós

Verónica Toussaint murió a los 48 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. Una de las famosas que externó su dolor por la partida de la conductora fue Michelle Renaud, quien le dedicó un emotivo mensaje y con la cual protagonizó una divertida pelea hace cuatro años.

Video La dura batalla de Verónica Toussaint contra el cáncer: enfrentó la enfermedad en dos ocasiones

La noche de este jueves 16 de mayo murió Verónica Toussaint a los 48 años de edad tras una batalla de tres años contra el cáncer.

Luego de confirmarse la noticia, famosos se volcaron en mensajes de despedida, donde destacaron el amor que sentían por la conductora.

Michelle Renaud fue una de las primeras en despedir a Verónica Toussaint, a quien conoció hace cinco años cuando condujeron el programa ‘D-Generaciones’ de Unicable.

Michelle Renaud le dice adiós a Verónica Toussaint

La esposa de Matías Novoa utilizó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle conmovedoras palabras a la actriz, destacando el cariño que sentía por ella y afirmando que Verónica Toussaint fue sinónimo de lucha y generosidad.

Univision Famosos

“Eres la mujer más auténtica que conozco, nadie podía hacer reír como tú, con tu corazón tan grande, amorosa siempre y con una generosidad increíble”.

Michelle Renaud y Verónica Toussaint tenían una gran amistad
Michelle Renaud y Verónica Toussaint tenían una gran amistad
Michelle Renaud aseguró que la presentadora “deja una huella” imborrable y se solidarizó con la familia Toussaint.

Te voy a extrañar, te amo, amo haber tenido la dicha de conocerte… Mi más sentido pésame a toda tu familia. Melita todo mi amor para ti”, expresó.

A la par de su desgarradora publicación, la actriz posteó varias fotografías, en las que recordó algunos de los momentos que compartió con Verónica Toussaint, a quien le detectaron cáncer de mama en octubre de 2021.

Michelle Renaud le dijo adiós a Verónica Toussaint
Michelle Renaud le dijo adiós a Verónica Toussaint
Verónica Toussaint y la ‘pelea’ que protagonizó con Michelle Renaud

Michelle Renaud y Verónica Toussaint se dijeron de todo en el programa ‘D-Generaciones’, donde compartían créditos con Arath de la Torre y Daniel Sosa.

Todo sucedió hace cuatro años durante una de las secciones de la emisión, provocando que llamaran al encontronazo la “pelea del siglo”, pues se dijeron comentarios relacionados a su vida privada, criticando en forma de broma y al borde de las risas algunas experiencias que ambas habían vivido.

En aquella ocasión, Verónica Toussaint lanzó ataques como: “Me encantó tu actuación en La Reina soy yo, nunca nadie dijo”, “Michelle, ¿en dónde guardas tu Ariel? Ah, sí no tienes. Es un premio por actuar, pero no te lo van a dar, tú tranquila”.


Michelle Renaud respondió con la misma gracia en la supuesta pelea y afirmó: “¿Qué se siente tener dos programas al aire en una televisora que nadie ve?”, “¿Qué se siente ser tan mamona, que te has divorciado como siete veces?”, “¿No se supone que la gente que hace yoga tiene que verse fit?”.

Tras 'la pelea', se dictaminó un empate en ‘D-Generaciones’ y al finalizar la sección se abrazaron, demostrando que nada fue personal, que todo fue una broma y que prevalecía su gran relación.

