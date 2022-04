Vanessa Guzmán dice que aunque es atleta profesional haría un personaje "de gorda" dignamente

Otra mujer consideró que Guzmán fue "despectiva" y escribió: " Es muy despectivo lo de 'gorda', creo podrías decir con unos kilitos de más o con problemas de sobrepeso o algo menos despectivo". Una vez más la actriz no se quedó callada: "¿Y no son despectivos todos los comentarios que recibo? Lo hago en la misma proporción que me ofenden a mí… entonces digamos las cosas como son… ¿no crees?".