Valeria Márquez

Familia de Valeria Márquez recuerda cómo era ella en su último adiós: “Muy abierta, muy bella”

Los seres queridos de la ‘influencer’, quien fue asesinada la tarde de este 13 de mayo, compartieron la manera en la que ella se comportaba a su lado y describieron su personalidad.

Por:
Dayana Alvino.
Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

A tres días desde el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, sus familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós este 15 de mayo.

A las afueras del templo de San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco, los seres queridos de la también modelo compartieron cómo era ella.

Tía de Valeria Márquez la recuerda

De acuerdo con Telediario, “una de las tías” de Valeria Márquez manifestó que ella “era una niña muy alegre, muy abierta, muy bella como persona”.

“Le gustaba mucho jugar con las niñas, con las primas, era muy abierta. Era muy solidaria, muy cariñosa, muy alegre y siempre estaba con sus primas jugando, con sus compañeras, con sus amigos”, dijo.

La tía, quien no fue identificada por nombre, aseveró que la creadora de contenido mantenía una cercana relación con los suyos.

“Era la mayor de dos hermanos, su hermano y ella, así nada más”, indicó, “se crio mucho con sus abuelos, tenemos mucha comunicación con la familia y siempre estuvo muy apegada a ella”.

Familia cree que en 'live' se ven "evidencias" de "personas inmiscuidas"

En medio de su duelo, “una de las tías” de Valeria Márquez manifestó que esperan que las autoridades mexicanas harán justicia a la joven.

“Pues sería juzgar, obviamente, las autoridades tienen la última palabra. En el video se ven evidencias de varias personas que están ahí inmiscuidas”, afirmó.

“Que las investigaciones las haga quien las tiene que hacer, sobre todas las personas cercanas que estuvieron en los últimos momentos con ella”, explicó.

Además, manifestó que no desean que lo ocurrido a su sobrina se quede como un caso más de violencia y que se detenga al responsable.

“Confiamos en que haga justicia, en que llegue a las últimas consecuencias. Que no quede como todo mundo: se murió, lo mataron, o lo descuartizaron, y nada”, expresó.

Actualmente, la Fiscalía de Justicia de Jalisco realiza las indagaciones, bajo el “protocolo de feminicidio”, para dar con los culpables y el móvil del homicidio de Valeria.

Denise Rodríguez, vocero de la dependencia, detalló que “el agresor llegó a preguntar por la víctima. Es decir, aparentemente no la conocía”.

“Con ello podría deducirse, sin ser concluyente, que es una persona a sueldo”, añadió, sin puntualizar si tienen ya un sospechoso de haberle disparado a la empresaria.

Video "Vivian" pidió a 'influencer' que muere en 'live' esperar en salón antes de fallecer: ¿quién es ella?
