Tumba de Valeria Márquez se llena de flores, maquillaje y muñecas tras presunta vandalización
La ‘influencer’ fue asesinada a balazos el 13 de mayo. A casi un mes de su fallecimiento, su tumba se ha llenado de flores tras supuestamente presentar destrozos a días de su entierro.
A punto de que se cumpla un mes de su trágica muerte, la tumba de Valeria Márquez se ha llenado de flores, maquillaje y muñecas tras supuestamente ser vandalizada.
El 9 de mayo, la usuaria de TikTok, Suany Gutiérrez, compartió un video sobre cómo luce en la actualidad la tumba de la ‘influencer’, quien fue atacada a balazos por un sujeto que se hizo pasar por repartidor cuando ella se encontraba en una transmisión en vivo.
De acuerdo con las imágenes, fue la misma usuaria quien llegó al lugar con un gran ramo de rosas rojas, una corona y hasta un labial. Sin embargo, en el sitio ya se encontraba una muñeca vestida, aparentemente, con el mismo estilo de Valeria Márquez, más flores, rehiletes y veladoras.
¿Tumba de Valeria Márquez sufre destrozos?
10 días después del asesinato de Valeria Márquez en el interior de su salón ‘Blossom The Beauty Lounge’, en Zapopan, Jalisco, México, se reportó que su tumba había sido vandalizada.
Según informes de Telediario, la tumba de la joven de 23 años, ubicada en el Parque Funeral Colonias de Zapopan sí presentaba destrozos. Sin embargo, no habría durado mucho así ya, enseguida, se habrían encargado de limpiarla y adornarla nuevamente con flores, velas y hasta una fotografía de ella sobre una cruz de madera.
Caso de Valeria Márquez es complejo
El Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó este 12 de junio que las investigaciones continúan, reconociendo que, hasta ahora, no existe una línea clara que permita resolver el caso.
“Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y bastante trabajo (…) Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido ciertamente compleja la investigación, pero creo que y tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tenerlo”, declaró, según reportes de Quadratín Jalisco.