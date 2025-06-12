Tumba de Valeria Márquez se llena de flores, maquillaje y muñecas tras presunta vandalización

Video Caso Valeria Márquez: ya se sabe el nombre de quién le mandó flores con un “perdón” tras su muerte

A punto de que se cumpla un mes de su trágica muerte, la tumba de Valeria Márquez se ha llenado de flores, maquillaje y muñecas tras supuestamente ser vandalizada.

El 9 de mayo, la usuaria de TikTok, Suany Gutiérrez, compartió un video sobre cómo luce en la actualidad la tumba de la ‘influencer’, quien fue atacada a balazos por un sujeto que se hizo pasar por repartidor cuando ella se encontraba en una transmisión en vivo.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las imágenes, fue la misma usuaria quien llegó al lugar con un gran ramo de rosas rojas, una corona y hasta un labial. Sin embargo, en el sitio ya se encontraba una muñeca vestida, aparentemente, con el mismo estilo de Valeria Márquez, más flores, rehiletes y veladoras.

Así luce la tumba de Valeria Márquez. Imagen Suany Gutiérrez / TikTok

¿Tumba de Valeria Márquez sufre destrozos?

Según informes de Telediario, la tumba de la joven de 23 años, ubicada en el Parque Funeral Colonias de Zapopan sí presentaba destrozos. Sin embargo, no habría durado mucho así ya, enseguida, se habrían encargado de limpiarla y adornarla nuevamente con flores, velas y hasta una fotografía de ella sobre una cruz de madera.

Caso de Valeria Márquez es complejo

El Fiscal del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, informó este 12 de junio que las investigaciones continúan, reconociendo que, hasta ahora, no existe una línea clara que permita resolver el caso.

“Es un tema que nos ha absorbido bastante tiempo y bastante trabajo (…) Hemos realizado un gran esfuerzo para tratar de resolver este homicidio que ha sido ciertamente compleja la investigación, pero creo que y tenemos muchos avances y espero que pronto podamos tenerlo”, declaró, según reportes de Quadratín Jalisco.