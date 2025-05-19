“Perdón”: aparece ramo de rosas en salón de belleza donde Valeria Márquez fue asesinada

Video Así fueron los últimos minutos de la 'influencer' a la que le quitaron la vida durante 'live'

A punto de que se cumpla una semana de la trágica muerte de la ‘influencer’ Valeria Márquez, la tarde de este lunes 19 de mayo apareció un ramo de rosas en el salón de belleza donde fue asesinada a balazos por un sujeto que se hizo pasar como repartidor.

Durante la transmisión en vivo del servicio de noticias N+, un hombre, que se identificó con el nombre de Fernando, colocó en una de las esquinas del salón Blossom The Beauty Lounge un florero lleno de rosas, las cuales llevaban en la parte superior una banda con la frase “perdón”.

Ante el hallazgo de este ramo de rosas, las autoridades mexicanas aseguraron el lugar e intentaron cubrir el arreglo floral con un cartón. Hasta el momento, no se ha determinado si las flores tienen algo que ver con la muerte de la ‘influencer’.

Autoridades investigan la procedencia del ramo de rosas. Imagen N+

¿Quién envió el ramo de rosas a la estética donde murió Valeria Márquez?

En entrevista con N+, el hombre que colocó el arreglo floral en el salón de belleza donde murió Valeria Márquez declaró que fue una persona externa quien contrató sus servicios como repartidor, por lo que dijo desconocer al remitente.

“Trabajo en una florería y me mandaron que lo dejara aquí. Es por eso que estoy cumpliendo”, dijo Fernando al mismo tiempo en que tomaba una fotografía que lo ampararía de haber cumplido con el trabajo.

“La persona que llega a dejar estas flores dice: ‘Pues a mí solamente me enviaron para entregar las flores y solamente tengo que tomar una fotografía de que sí las dejé en el lugar que ellos querían’, pero no se sabe más, las investigaciones continúan por parte de las autoridades”, expresó el reportero de N+ Guadalajara, Javier Sandoval.

“Las flores ya están en manos de las autoridades que están realizando estas investigaciones para saber quién o por qué las enviaron, y con este mensaje de ‘perdón’”, informó.

El asesinato de Valería Márquez lo investiga la Fiscalía General de Justicia de Jalisco como feminicidio, ya que la ‘influencer’ fue atacada a balazos por un hombre que se hizo pasar por repartidor mientras ella estaba en un 'live'.

De acuerdo con el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, se “está investigando o se está entrevistando a toda aquella persona” que estuviera relacionada con Valeria Márquez, sobre todo sus amigas, entre ellas, Vivian de la Torre, quien munutos antes de ser ejecutada, le pidió a la 'tiktoker' quedarse más tiempo en su salón de belleza porque le mandaría regalos.