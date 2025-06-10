Reportan saqueo en casa de Valeria Márquez tras su muerte: lo que se sabe

A punto de que se cumpla un mes del asesinato de Valeria Márquez, se reportó que su casa, ubicada en Zapopan, México, habría sido saqueada.

Según información del youtuber Fabián Pasos, mejor conocido en redes como Mafian TV, el padre de Valeria Márquez le habría pedido a los tíos de la ‘influencer’ todas sus pertenencias con el supuesto propósito de recuperar parte del dinero que le prestó a su hija antes de ser asesinada.

“El papá de Valeria Márquez fue incluso al domicilio, a la casa donde vivía con Armando y con Moy, Valeria, para saquear lo que pudiese, no hay otra manera de explicarlo. El papá de Valeria le prestó dinero para poderse asociar con Moy y con Armando en esa estética”, declaró el youtuber el 3 de junio.

En la misma transmisión, Fabián Ríos compartió capturas de pantalla del mensaje que supuestos allegados a la familia de Valeria Márquez le habrían enviado. En el escrito, se ventilaría que los aparentes tíos de la ‘influencer’ estarían atravesando por una situación muy compleja a raíz de su muerte y, a su vez, por el cierre de la estética Blossom The Beauty Lounge, de la que serían socios.

“Sus tíos están en la ruina con todo esto, el papá exigió que se va a quedar con todo por el dinero que le prestó a Valeria y le valió ma***s que sus tíos pusieran porcentaje de inversión. La casa ya están por entregarla, ya no tienen más dinero para seguirla rentando, ellos vivían al día, Valeria vivía al día. El papá ya fue a la casa a sacar todo, se quería hasta llevar las cosas de ellos, ahí ya no lo dejaron; exigía que le dieran todo lo que tenía Valeria, ya que hasta el colchón movió”, destacó el informante anónimo, quien también aseguró que la relación entre Valeria Márquez y su padre “siempre fue difícil”.

Hasta el momento, el padre de Valeria Márquez no se ha pronunciado ante los señalamientos.

El 13 de mayo, Valeria Márquez fue asesinada a balazos por un sujeto que se hizo pasar como repartidor cuando ella se encontraba en una transmisión en vivo de TikTok.

