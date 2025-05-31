Caso Valeria Márquez: fiscalía dice que versión de supuesta testigo "no cuadra" con la investigación

Video Supuesta testigo señala a Erika de quitarle la vida a Valeria Márquez: abogada de la joven responde

Luego de que una presunta testigo diera su versión sobre el asesinato de Valeria Márquez en un canal de YouTube donde señala a Erika, la empleada de la 'influencer' de haber sido quien le disparó, la fiscalía de Jalisco señaló que las declaraciones no coinciden con la investigación que continúa en curso.

Salvador González de los Santos, fiscal general del estado de Jalisco, habló al respecto el 29 de mayo en conferencia de prensa.

"La persona o la testigo que dice tener información, en base a lo que se ha manejado desde luego en las redes, desde luego pues tenemos algunas diferencias que no nos cuadran por así decirlo", explicó en el encuentro con los medios de comunicación, reportó Milenio.

Exhortó a la mujer a acercarse a la fiscalía para dar su declaración.

"Sí nos gustaría, si tiene información pues que sea un poquito más precisa, que se presente a la fiscalía y con mucho gusto la recibimos y le tomamos su comparecencia. Pero bueno, si es importante señalar que en base a la investigación que tenemos, hay algunas cuestiones que no nos ajustan", reiteró.

El fiscal también señaló que están al pendiente de los videos que circulan en redes sobre el caso, pero los investigan con cautela.

"Pues todo lo que viene de redes y toda esa información pues tratamos de verificarla y corroborarla. Como lo mencionaba hace un momento, bueno, pues hay mucha información que se sube que en algunas ocasiones a lo mejor pudiera ser que sean distractores, pero a final de cuentas no podemos descartar nada. Entonces sí verificamos, tratamos de verificar estas cuentas, tratamos de verificar la veracidad de la información", explicó.

El funcionario también informó que hay avances y ya se han entrevistado a 30 personas que aportaron información para esclarecer el caso. Así como también, se han analizado diversas cámaras del C5, así como de negocios y particulares.

¿Qué dijo la supuesta testigo sobre Erika, la empleada de Valeria Márquez?

El 26 de mayo el 'youtuber' MafiánTV publicó una entrevista con una mujer que asegura fue testigo del asesinato de Valeria Márquez.

Según sus declaraciones, ella vio como un repartidor entró al salón de belleza de la 'influencer' y mientras sacaba "algo" de una mochila, Erika, la empleada de la joven, le disparó a quemarropa a Valeria.

" Esta Erika sacó una pistola y le disparó a Valeria tres veces le disparo así seguiditas", narró la mujer. "¿Usted lo vio señora? ¿Usted está segura de que Erika es la que le disparó a Valeria?", preguntó Mafián. "Sí, claro, fue ella", reiteró la presunta testigo.

Tras la publicación de la entrevista, el periodista Alex Rodríguez se comunicó con Jazmín Escamilla, la abogada de Erika, quien negó las acusaciones a su clienta.

"Erika es inocente, estaba en el lugar de los hechos porque había sido contratada para hacer manicura por la propia Valeria y está denunciando linchamiento público porque desde el primer momento se le señaló", leyó el presentador de ¡Siéntese Quien Pueda! en el show respecto al mensaje que le envió la licenciada.

Las investigaciones para esclarecer la muerte de Valeria Márquez continúan y hasta el momento no hay ningún detenido.