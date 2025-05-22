¿Ya hay detenidos por el asesinato de Valeria Márquez? Dan actualización sobre el caso

Video Así respondía Valeria Márquez cuando le decían que la mantenían

A más de una semana desde el asesinato de la ‘influencer’ Valeria Márquez, las autoridades mexicanas han dado a conocer si ya hay detenidos.

El homicidio de la también modelo ocurrió la tarde del pasado martes 13 de mayo al interior de su salón de belleza, ubicado en Zapopan, Jalisco, México.

De acuerdo con los primeros informes de la Fiscalía del estado, un hombre entró al establecimiento y realizó detonaciones con un arma de fuego en contra de la joven de 23 años.

Aún no hay detenidos por el asesinato de Valeria Márquez

Este 22 de mayo, Sonia Álvarez Cisneros, fiscal especializada en Concertación Social en Jalisco, detalló que aún no han arrestado a nadie por el asesinato de Valeria Márquez.

“Ya se tienen testimonios, ya se tienen inspecciones generales, ya se tiene información de inteligencia, eso es algo muy importante”, dijo, refiriéndose a este y otro caso, según Telediario.

“Se ha buscado qué áreas de inteligencia estén explotando para que la policía cibernética esté obteniendo los mayores datos”, agregó.

La funcionaria insistió en que hay de tres a cuatro líneas de investigación en torno a lo ocurrido a la empresaria, quien fue enterrada al día siguiente de lo sucedido.

En cuanto a la presunta participación en el feminicidio de allegados a la creadora de contenido, Álvarez no lo confirmó ni lo descartó.

“La correlación de los testigos, pues al final del día son gente que estuvo cercana a la chica, no podemos determinar alguna circunstancia que podamos por el sigilo de la investigación dar el dato de fondo de estas entrevistas”, señaló.

Previamente, Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, aseguró que las cámaras de vigilancia del Escudo Urbano C5 sí grabaron el día de los hechos.

“Claro que están funcionando. Incluso pues es de ahí desde donde hemos obtenido los videos de hacia dónde huyeron”, mencionó, reportó Quadratin Jalisco.

El medio especificó que dicho sistema de seguridad captó “cómo huyeron del lugar dos personas”, presuntamente involucradas en el crimen.

“Cuando agreden a esta ‘influencer’, a Valeria, toman dos rutas distintas en dos vehículos distintos, en una motocicleta y en un automóvil blanco”, enunció.

¿Empleada de Valeria Márquez ya declaró?

El lunes 19 de mayo, en N+ afirmaron que Erika, trabajadora de Valeria Márquez que presenció el homicidio, “acudió de manera voluntaria” ante agentes para testificar.

Al día siguiente la abogada Jazmín Escamilla, quien se identificó como representante legal de la empleada, desmintió que su clienta haya proporcionado descripción del responsable para que se hiciera un retrato de él.