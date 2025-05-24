Valeria Márquez

Supuesto hermano de Valeria Márquez comparte desgarradora foto del altar que puso en su honor

Daniel Márquez, supuesto hermano menor de la fallecida 'influencer', compartió en redes una emotiva imagen del altar lleno de flores y veladoras que puso en memoria de Valeria.

Por:
Ashbya Meré.
Video Así luce la supuesta tumba de Valeria Márquez

Daniel Márquez, uno de los supuestos hermanos de la fallecida Valeria Márquez, compartió una emotiva fotografía en la que se aprecia el altar que tiene en su honor.

"Te amo", escribió escuetamente en la imagen que publicó en sus historias de Instagram el 23 de mayo.

En la foto aparece un enorme retrato de la 'influencer' rodeado de flores, globos blancos, una figurilla de la Virgen de Guadalupe y al frente tiene varias veladoras encendidas en forma de cruz.

Días antes, el joven había mostrado otro pequeño altar en el que había rosas rojas y otros arreglos florales.

Daniel Márquez mostró los altares en honor a su supuesta hermana, Valeria Márquez.
Imagen Daniel Márquez/Instagram

La familia de Valeria Márquez

Aunque la 'influencer', quien murió cuando un hombre le disparó en su salón de belleza, era muy abierta en sus transmisiones en TikTok y contaba sobre su vida, era reservada respecto a su familia.

En una ocasión dijo que tenía "cuatro hermanas, dos por parte de mi mamá y dos por parte de mi papá".

Tambien dijo que vivía con sus tíos incluso, en algunas de sus transmisiones aparecían.

También reveló que "a veces" ayudaba económicamente a su madre y apoyaba con dinero a su "abue" y "hermanas".

Sobre su padre contó que tenían roces: "La última vez nos mentamos la madre, pero feo, feo, literal", de que tú a mí no me vas a venir a mandar, tú no me vas a venir a decir las cosas, y ¡ah! pues tú tampoco a mí, ¿cómo ves?", contó en unos de sus 'lives'.

Valeria reveló que su progenitor no la apoyó económicamente con sus estudios escolares y dejó entrever que habría preferido a sus parejas que a sus hijas.

"Pero las viejas fue más que sus hijas y no nada más lo digo yo, no me importa que me estén viendo", agregó.

El día de su funeral, una de sus tías habló ante los medios para lamentar la muerte de su sobrina, mientras que a la madre de la joven se le vio muy afectada y no se separó del ataúd de su hija.

Las investigaciones para esclarecer el caso continúan y las autoridades ya entrevistaron a amigas y gente cercana a Valeria Márquez.

@danielm161

Siempre te amaré preciosa y siempre estarás en mi corazón mi guerita bella te amo 🤍🕊️

♬ sonido original - Reyes_05
Valeria Márquez

