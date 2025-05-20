Valeria Márquez habría recibido amenaza mientras estaba en un antro: "Tu muerte está cerca"

Video ¿Quién mandó ramo de rosas con nota de “perdón” a estética donde murió Valeria Márquez? Esto se sabe

A una semana del asesinato de la ‘influencer’ mexicana Valeria Márquez, una presunta allegada compartió la supuesta intimidación de la que habría sido víctima la también modelo.

La joven, quien no fue identificada por nombre, fue entrevistada a las afueras del salón de belleza de la creadora de contenido, donde ocurrió el homicidio.

“No se merecía lo que le pasó, ella era un amor de persona”, dijo ante la cámara del medio Prensamx según un video publicado este 19 de mayo.

“No te conocía y te sonreía, y cuando me entero es como que ‘no inventes, por qué a ella’”, aseguró al respecto del crimen.

Valeria Márquez presuntamente recibió amenaza

Tras lo sucedido, la alegada “conocida” de Valeria Márquez compartió que esta, en el pasado, supuestamente recibió amedrentamientos.

“Se supo que la amenazaron una vez, que estaba en un antro”, relató al portal, aunque no especificó cuándo presuntamente ocurrió eso.

“Y que, ‘por qué te diviertes’, que no sé qué tanto, ‘tú divirtiéndote y yo acá’”, aseveró sobre lo que presumiblemente ocurrió, pero sin detallar quién sería el responsable.

Ella igualmente declaró: “Muchos le decían de que, ‘güey, tu muerte está cerca de ti’, y así, pero… pues no [me lo imaginaba], no así”.

Al ser cuestionada acerca del motivo por el que la vida de Márquez era objeto de peligro, ella sentenció: “En sí desconozco por qué”.

En cuanto al atentado por el que la emprendedora falleció, la susodicha indicó que las grabaciones del ‘live’ que ella realizaba al instante de la agresión podrían arrojar datos relevantes.

“Y con el ‘en vivo’ siento yo que hay muchas pruebas para [que] al menos las detengan para ver por qué una de ellas [las amigas] estuvo insistente que ‘quédate, quédate, quédate’”, enunció.

Con su último comentario, ella haría referencia a Vivian de la Torre, quien solicitó a Valeria que permaneciera en su negocio pese a que ya se quería ir.

Erika, empleada de Valeria Márquez, testifica

De acuerdo con N+, Erika, empleada de Valeria Márquez que presuntamente presenció su asesinato, “acudió de manera voluntaria” ante las autoridades para testificar.

“Con su declaración se elaboró un retrato hablado del homicida”, afirmó el periodista Enrique Acevedo este lunes.