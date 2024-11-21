Mamá de Vadhir confiesa que se lleva bien con las ex de Eugenio Derbez, menos con Vicky Ruffo

Video Perdieron un bebé, ella lo engañó y Eugenio Derbez le pagó con Victoria Ruffo: la mamá de Vadhir aclara todo

Silvana Prince, la madre de Vadhir Derbez, confesó que mantiene una excelente relación con Eugenio y Alessandra Rosaldo, tanto que hasta ha pasado las festividades navideñas con ellos.

Incluso, se dijo dispuesta a participar en un reencuentro del actor con las madres de sus hijos para su reality show, algo con lo que Derbez ha bromeado con la prensa en algunas ocasiones.

"Yo sí porque me llevo muy bien con ellos, con 'Ale', o sea, he estado en navidades con ellos", contó en un encuentro con los medios, reportó 'Ventaneado' este 21 de noviembre.

Además de tener buena relación con Alessandra Rosaldo, la actual pareja de Eugenio, Silvana dijo que también se lleva bien con Gabriela Michel, la primera esposa del comediante, con quien tuvo a Aislinn. Sin embargo, ventiló que no le habla a Victoria Ruffo por una razón.

" Con Victoria no tengo contacto honestamente, pero digo después de tantos años yo sí lo tendría sin ningún problema, o sea, adoro a José Eduardo, me llevo muy bien con 'Ale', me llevó muy bien con Gaby que es la mamá de Aislinn", explicó Silvana, sin mencionar que la actriz habría sido la tercera en discordia en su relación con Derbez.

Bromeando, la madre de Vadhir dejó claro que si ese proyecto se llevara a concretar, se pondría 'en contra' de Eugenio si se requiere.

"Si ellas le echan montón, seguramente las apoyaría nada más para echar desmadre, nada más, sería divertido ¿no?".

Vadhir Derbez y su madre Silvana Prince; Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Imagen Vadhir Derbez/Instagram, Mezcalent

Eugenio le habría sido infiel a Silvana con Victoria

La relación entre Eugenio Derbez y Silvana Prince comenzó en 1990, cuando se conocieron en un certamen de belleza en Puebla. El actor trabajaba como chambelán en el evento.

Después de una larga insistencia por parte del actor, comenzaron una relación y tuvieron a su hijo Vadhir Derbez en 1991.

Según contó Silvana en una entrevista que le hizo Vadhir en 2020 para su canal de YouTube, la relación duró poco y se terminó cinco meses después de que él naciera, pues descubrió que Eugenio le habría sido infiel con Victoria Ruffo, quien la sustituyó en el espectáculo que participaba porque tuvo que retirarse poco antes de que finalizara su embarazo.

"En ese momento, yo le dije: 'Sabes qué papi, bye', porque estaba en mi departamento. Tú (Vadhir) tenías cinco meses de nacido cuando Ruffo ya se había embarazado", reveló.