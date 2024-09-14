Victoria Ruffo

Victoria Ruffo reacciona a las críticas a José Eduardo Derbez por la manera de criar a su hija

José Eduardo y Paola Dalay han recibido críticas por tener una nana que los ayuda en el cuidado de Tessa. Victoria Ruffo fue cuestionada al respecto y dio una respuesta inesperada.

Video José Eduardo Derbez se deja ver por primera vez con su bebé recién nacida y se lleva una sorpresa: video

José Eduardo Derbez ha recibido críticas por contratar una nana para ayudar en el cuidado de su hija, pues lo señalan de no estar lo suficientemente involucrado en la crianza de Tessa.

El actor no se quedó callado y aclaró que, aunque tienen ayuda, tanto él como su pareja Paola Dalay están activamente al pendiente de su primogénita, quien nació el 30 de junio.

"Nosotros estamos ahí pegados a la bebé, obviamente tenemos ayuda… Paola está pegada ahí todo le tiempo, yo salgo a trabajar… Obviamente pedimos ayuda porque somos papás primerizos y porque necesitamos esa ayuda", dijo a la prensa el 3 de septiembre.

Derbez está acostumbrado a la opinión de la gente, por lo que no le preocupa lo que digan de él.

"De todas maneras van a hablar, tengas o no tengas (nana), así que hablen lo que quieran".

Victoria Ruffo reacciona a las críticas a su hijo

Este 14 de septiembre la actriz fue cuestionada sobre los señalamientos a su hijo y su nuera por tener una nana para el cuidado de Tessa y dio una respuesta inesperada, pues reveló que ella también tuvo a alguien que la ayudaba.

"Yo sí tuve (nana). Cuando nació José Eduardo yo muy macha dije: 'Yo sola puedo', y al mes llegó una tía y me dijo 'Necesitas brassiere para esas ojeras, te voy a mandar una enfermera'".

Al comprobar que sí necesitaba necesitaba apoyo en la crianza de su hijo, Victoria aceptó contratarla.

"Cuando llegó la enfermera dije 'okay, que se quede un día, luego dos días, luego tres días y luego ya 'forever and ever''", compartió entre risas con la prensa.

¿Victoria Ruffo desea tener más nietos pronto?

'La Queen de las Telenovelas' confesó que "no se mete" en las decisiones de José Eduardo sobre tener más hijos y desea que por el momento se enfoquen en Tessa.

"Yo pienso que deben de disfrutar mucho a su primer hijo, cuando ya tienes mucho seguiditos pues no les pones la misma atención, te tienes que dividir, entonces ahorita que la disfruten mucho", sentenció.

