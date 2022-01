Ellas son las mujeres que se robaron el corazón de Eugenio Derbez (con todas tuvo hijos)

Eugenio Derbez, además de destacar en el mundo del entretenimiento por exitosas producciones como La Familia P.Luche (2002) y ‘No se aceptan devoluciones’ (2013), también lo hace con su vida personal, pues para nadie es un secreto lo que sucede con él.

En el plano amoroso, son varias las celebridades con quienes entabló una relación, aunque algunas fueron más duraderas que otras.

Ellas son las famosas que tuvieron un romance con Eugenio Derbez

Gabriela Michel

Su primer matrimonio inició en 1986 y fue con la actriz de doblaje Gabriela Michel, conocida por sus interpretaciones como la Reina Clarion en ‘Campanita’, Maggie Wheeler en ‘Juego de Gemelas’, Samantha Jones en ‘Sex & the City’, el hada primavera en ‘La Bella Durmiente’ y Georgia Jones en ‘A todo ritmo’.

Juntos procrearon a Aislinn, pero tras siete años de relación decidieron separarse.

Silvana Torres Prince

El romance entre la mamá de Vadhir Derbez y el comediante se dio entre 1990 y 1991. Se conocieron en un concurso en donde ella era bailarina y él, chambelán.

Su relación duró muy poco, por ende casi no se tiene información de lo que vivieron durante el tiempo que salieron.

Victoria Ruffo

Las celebridades se conocieron en 1989, cuando Ruffo participó en la telenovela ‘Simplemente María’ junto a la madre del comediante, Silvia Derbez. Tras varios años se relación, se separaron en 1996.

Por mucho tiempo se pensó que se habían casado; sin embargo, Eugenio contó, durante una plática con su hijo José Eduardo en su canal de YouTube, que cuando a la actriz se le comenzó a notar el embarazo se le ocurrió que para calmar la inquietud de la prensa ambos comprarían un par de anillos y dirían que ya se habían casado.

“Un día me dice Victoria: ‘Oye qué hacemos, porque la prensa nos va a empezar a preguntar si nos casamos, si no nos casamos’, porque ya estaba embarazada, ‘vamos a decir que ya nos casamos y no les tenemos que dar explicaciones, y nos compramos unos anillos”, contó el productor.



Luego de su separación, la actriz comentó en 2008 al programa ‘Intrusos’ que la ruptura fue muy dolorosa para ella y que tuvo que acudir a terapia.

“Yo me sentí muy mal, fue una época en donde tuve que acudir incluso a terapia. No fue nada sencillo. Me sentía gorda, vieja, fea, dejada, abandonada y con un hijo”, expresó Victoria.

Alessandra Rosaldo

La cantante de ‘Sentidos opuestos’ y mamá de Aitana Derbez es la actual esposa del productor.

Se conocieron en 2005 cuando Eugenio la invitó a participar en un episodio de la serie ‘Vecinos’, lo que los llevó a viajar a Canadá. En 2006 hicieron oficial su relación y en marzo de 2012 el actor le propuso matrimonio. Se casaron el 7 de julio de ese mismo año en la Parroquia Regina Coeli de la Ciudad de México y su boda fue televisada.

Su romance se mantiene vivo y ambos comparten tiernas fotografías en sus respectivas redes sociales.