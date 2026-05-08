Diego Boneta

Diego Boneta se sincera sobre su ruptura con Renata Notni: ¿la bloqueó de redes sociales?

El actor habló sobre cómo vive su duelo tras terminar su relación de cinco años con la actriz Renata Notni. “Hay altas y bajas”, reconoció Diego Boneta.

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Por:Elizabeth González
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Video Diego Boneta confirma ruptura con Renata Notni: esto reveló en sus primeras declaraciones

Diego Boneta se sinceró sobre su ruptura con Renata Notni, con quien sostuvo una relación por cinco años.

A su llegada al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actor fue cuestionado por la prensa mexicana sobre cómo vive su duelo ahora que se encuentra soltero.

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“Yo creo que como cualquier persona que pasa por esto en las relaciones, claro que hay altas y bajas, pues al final de cuentas soy como cualquier persona, pero la verdad es que muy tranquilo porque como ya les había comentado, fue una decisión que vino desde el respeto, desde el amor y con mucho cariño”, comentó a TVNotas el 8 de mayo.

Sobre cómo es una ruptura “desde el amor”, el intérprete, de 35 años, refirió que, en su caso se “desearon lo mejor el uno al otro” y que, en ese sentido, ahora “toca ser felices”.

“Por lo menos de mi lado, después de estar con alguien tanto tiempo quieres poder dejar las cosas bien. Yo creo que ambos estamos en ese mismo canal y, al final de cuentas, como ya les comenté, hay muchísimo respeto y muchísimo cariño”, dijo.

¿Se bloquearon de redes sociales tras la ruptura?

Diego Boneta fue tajante al señalar que su ruptura con Renata Notni sucedió en los mejores términos y, en ese sentido, negó que se hubieran bloqueado de redes sociales.

“No, yo no juego esos juegos”, subrayó.

Por último, el actor se dijo feliz de estar de regreso en México y de la oportunidad de poder reconectar con sus seres queridos.

“Si algo pasa en esta vida son cambios y uno tiene que tener la mejor disposición de estar con la mejor actitud… llevarlo un día a la vez, ahorita, afortunadamente sí estoy como loco con mucha chamba, pero también feliz de poder estar en México, reconectar con amigos, familia y fuera de la chamba tener esos momentos para mí que también son importantes”, sentenció.

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