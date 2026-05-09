Tekashi 6ix9ine Tekashi 6ix9ine se convertirá en padre de un niño junto a su novia: así fue el 'gender reveal' Tekashi 6ix9ine y su novia Aliday Alter tendrán un niño, así lo descubrieron en un espectacular 'gender reveal'. El rapero celebra la noticia a un mes de haber salido de la cárcel.



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Tekashi 6ix9ine se convertirá en padre de un niño, así lo dio a conocer en una espectacular fiesta ‘gender reveal’ junto a su pareja Aliday Alter. La noticia llega a un mes de haber salido de la cárcel.

El rapero hizo una transmisión del evento, en donde hubo un escenario con globos de colores y su logotipo y una enorme pantalla que tuvo una cuenta regresiva en donde apareció que tendrían un niño.

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Humo y serpentinas azules cubrieron el lugar. Tekashi corrió a abrazar a su novia para celebrar el emotivo momento.

La confirmación del embarazo

6ix9ine ha sido muy reservado sobre su relación y el embarazo, por lo cual se desconoce cuánto tiempo tiene de gestación.

Fue a principios de abril cuando Daniel Hernández, nombre real del rapero, confirmó que se convertiría nuevamente en padre.

“Ahora vas a ser padre, ¿qué está pasando por tu corazón en este momento? (…) ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hijo ahora que eres papá?”, preguntó Carlos Calderón en entrevista, a lo que Tekashi respondió: “Sí (voy a ser papá)” y agregó: “Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia, siempre había conflictos y ese choque”.

“En esta quiero crear una familia … ya tengo 30, voy a cumplir ahora en mayo. Yo sé que yo tengo un propósito de Dios, mi propósito es ayudar”, sentenció.