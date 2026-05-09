Tekashi 6ix9ine se convertirá en padre de un niño junto a su novia: así fue el 'gender reveal'
Tekashi 6ix9ine y su novia Aliday Alter tendrán un niño, así lo descubrieron en un espectacular 'gender reveal'. El rapero celebra la noticia a un mes de haber salido de la cárcel.
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Tekashi 6ix9ine se convertirá en padre de un niño, así lo dio a conocer en una espectacular fiesta ‘gender reveal’ junto a su pareja Aliday Alter. La noticia llega a un mes de haber salido de la cárcel.
El rapero hizo una transmisión del evento, en donde hubo un escenario con globos de colores y su logotipo y una enorme pantalla que tuvo una cuenta regresiva en donde apareció que tendrían un niño.
Humo y serpentinas azules cubrieron el lugar. Tekashi corrió a abrazar a su novia para celebrar el emotivo momento.
La confirmación del embarazo
6ix9ine ha sido muy reservado sobre su relación y el embarazo, por lo cual se desconoce cuánto tiempo tiene de gestación.
Fue a principios de abril cuando Daniel Hernández, nombre real del rapero, confirmó que se convertiría nuevamente en padre.
“Ahora vas a ser padre, ¿qué está pasando por tu corazón en este momento? (…) ¿qué ejemplo le quieres dar a tu hijo ahora que eres papá?”, preguntó Carlos Calderón en entrevista, a lo que Tekashi respondió: “Sí (voy a ser papá)” y agregó: “Yo nunca había tenido una pareja donde yo podía crear una familia, siempre había conflictos y ese choque”.
“En esta quiero crear una familia … ya tengo 30, voy a cumplir ahora en mayo. Yo sé que yo tengo un propósito de Dios, mi propósito es ayudar”, sentenció.
Este no es el primer hijo de Tekashi, durante su relación con Sara Molina procreó una niña, Saraiyah, quien ya tiene 10 años. Sin embargo, según declaraciones de Sara, el rapero tenía “más hijos”, pero Daniel nunca lo ha confirmado.