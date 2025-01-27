Toni Costa “da la cara” ante ultimátum de cantante dominicana y acusaciones de su ex Evelyn Beltrán

Video Toni Costa responde por qué no está con su nueva novia tras ultimátum de cantante dominicana

T oni Costa “dio la cara” ante el ultimátum de la cantante dominicana, Juley Mejía, y las acusaciones de su ex, Evelyn Beltrán.

El bailarín español rompió el silencio y aclaró dudas sobre su relación con la dominicana, quien se especuló habría sido la tercera en discordia en su relación con Evelyn Beltrán.

“Ella llega a mi vida en enero del 2024, una persona que se convirtió con el tiempo en una de mis mejores amigas, confidentes, una amistad que surgió de manera bonita, en la que la confianza iba agarrando mucho protagonismo y en el que, evidentemente, como buenos amigos había confidencias, por así decirlo”, explicó en una entrevista publicada este 27 de enero en el sitio Las Top News.

El ex de Adamari López explicó que en el transcurso del 2024, la cantante atravesó por momentos complicados de salud, por lo que, como un buen amigo, siempre estuvo a su lado brindándole su apoyo.

“Jamás ocurrió algo más íntimo entre nosotros, la conexión era muy buena pero no llegaba como a esos términos, yo estaba soltero, ella estaba soltera y nuestra amistad se basaba en una amistad que puede tener cualquier persona que tengamos confianza con otra persona, que seamos amigos, pero no más allá de ese plano, en ningún momento”, aclaró y señaló que, si bien ambos estaban solteros cuando se conocieron, “jamás” pasó alto entre ellos.

Sobre el motivo que habría desatado la molestia de Juley Mejía y la razón de sus posteos, Toni resaltó: “Al parecer terceras personas intervinieron haciéndole ver que yo la había como traicionado o contando cosas de su vida, delicadas, y que evidentemente y que yo no he hecho, es mentira completamente”.

El bailarín aclaró que, aunque le sorprendieron las declaraciones de Juley, las cosas entre ellos están aclaradas. Asimismo, señaló que su intención no es dañar a nadie.

Toni Costa responde a Evelyn Beltrán tras llamarlo “narcisista”

“Yo tengo una filosofía de vida y una filosofía de amor y es la siguiente: cualquier novia que he tenido a lo largo de mi vida han formado, en ese momento, que yo he tenido amor y he amado a una mujer, en ese momento esa persona pasa a tener mi respeto pase lo que pase, en su vida hubo mucho amor, mucha ilusión, mucho apoyo, eso está ahí no lo va a cambiar nadie, y el que está arriba sabe perfectamente todo lo que uno ha podido vivir con esa persona y como se han hecho las cosas…”, dijo.

En cuanto a la definición de “narcisista”, sentenció: “Si buscamos el significado, nos encontramos una serie de adjetivos con los cuales no me identifico. Narcisista es una persona arrogante, manipuladora, egoísta, condescendiente y exigente. Hasta día de hoy no he hablado de mis parejas para dejarlas en un mal lugar, ni siquiera para defenderme".