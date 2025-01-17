Evelyn Beltrán revela por qué terminó con Toni Costa: "Todo lo que se dice de él es verdad"

Video Evelyn Beltrán acusa a Toni Costa de ser “narcisista” y utilizarla para limpiar su nombre

Toni Costa y Evelyn Beltrán anunciaron en febrero de 2024 que habían terminado su romance, el cual fue señalado porque acusaban a la modelo de haber sido la culpable de la separación del español con Adamari López.

La expareja publicó un comunicado donde aseguraron que habían terminado en buenos términos, pero ninguno de los dos reveló las causas que los llevaron a la ruptura, aunque se especulaba que era por una infidelidad del bailarín.

Casi un año después del anuncio, Beltrán contó su versión sobre por qué decidió terminar con Costa.

Toni Costa le habría sido infiel

Evelyn Beltrán compartió que desde que comenzaron su noviazgo él le habría confesado que fue "el culpable de que la relación con su expareja (Adamari López) fallara", sin embargo, creyó que podría cambiar y le dio una oportunidad, contó en entrevista con People en Español.

La mexicana compartió que cuando lo conoció " él estaba muerto en vida, no tenía dónde vivir, no tenía hogar, estaba en depresión" porque estaba en el proceso de separación de la madre de su hija, por lo cual considera que fue "su luz en ese momento para que él volviera a brillar".

Narró que el primer año de relación "fue increíble", sin embargo, con el tiempo le encontró "mensajes de otras mujeres" en el celular y la tableta, por lo cual comenzaron las discusiones que finalmente los hicieron terminar.

"Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado, antes me platicaba de todo y la comunicación era menos y el salir con amistades era más. Lo enfrentaba y él solo me decía: 'El único error que hice fue no borrarlos'. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica", recordó en la entrevista con la revista.

Después de meses de tener una mala relación, Evelyn decidió terminar el noviazgo: "Fui yo quien rompió la relación porque no estaba avanzando". Pero su decisión fue reforzada cuando vio una entrevista que él le dio a Alejandro Chabán "que me hizo ver como si yo fuera su colágeno. Ahí yo dije, 'Yo no soy el colágeno de nadie, yo soy una persona que tiene sentimientos'".

Evelyn Beltrán y Toni Costa. Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

Evelyn Beltrán se sintió "usada" por un "narcisista"

La mexicana compartió que la actitud de Toni fue el de una persona "narcisista" y se sintió "usada" por él.

"Me siento que fui la tapadera y que conmigo él se limpió sus manos y se limpió todo lo que decían de él, como que le había puesto los cuernos a Adamari conmigo. Yo no fui con quien la engañaron... yo no fui la culpable. No sabía en lo que me metía", declaró a People en Español.

"Cuando le di todo y él logró sus objetivos y sueños, ahí sentí que ya no le servía. Cuando pasa esto no te das cuenta de que esta persona es narcisista y que lo único que le importa es él mismo, sin importar a quién pase por encima. Todo lo que se dice de él es verdad, las situaciones por las que le dejó su expareja son verdad", aseveró.

Así se enteró que Toni Costa tiene novia

En diciembre de 2024, Toni Costa confirmó que tiene una relación con la costarricense Libni 'Mimi' Ortiz y Evelyn Beltrán reveló que ya está enterada de este noviazgo.

"La última vez que hablé con él fue 20 días antes de que saliera a la luz que él tenía una nueva pareja, él me lo contó. Fue la primera vez que hablamos como amigos".

Evelyn confesó que le deseó lo mejor en su nueva relación y ella también confirmó que le dio otra oportunidad en el amor y actualmente también tiene pareja, Enrique, un empresario mexicano de 28 años.