Ex de Toni Costa grita a los cuatro vientos el amor por su nuevo novio: "No fue casualidad"

Video Evelyn Beltrán acusa a Toni Costa de ser “narcisista” y utilizarla para limpiar su nombre

Para Evelyn Beltrán, Toni Costa ha quedado en el pasado y ahora está llena de felicidad junto a su nuevo amor.

El 15 de octubre la empresaria mexicana compartió que había iniciado una relación con un hombre llamado Jayy, aunque no mostró su rostro, pero sí el regalo y la declaración de amor que él le dio.

"Al corazón yo le tenía un chaleco antibalas hasta que llegaste tú. Gracias por regresarme esa felicidad en mi rostro y esa paz en mi corazón. Qué bonito es el destino cuando llegan personas a cambiarte la vida por completo", escribió en Instagram al lado del video.

Evelyn Beltrán compartió la declaración de amor de su novio. Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

Aunque siguió mostrando algunos momentos junto a su pareja, fue el 22 de octubre que lo presentó oficialmente con una fotografía.

"No fue casualidad, fue el destino enseñándome que el amor llega cuando menos lo esperas, pero justo cuando más lo necesitas. Gracias por llegar mi amor bonito. Te adoro", se lee en la publicación.

Desde que hizo público el romance, Evelyn no ha dejado de gritar a los cuatro vientos su amor por Jayy, mostrando algunos momentos de su tiempo en pareja.

Evelyn Beltrán y su novio Jayy. Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

La ruptura de Evelyn y Toni Costa

Toni Costa y Evelyn Beltrán anunciaron en febrero de 2024 que habían terminado su romance a través de un comunicado.

En enero de 2025, la modelo decidió romper el silencio y dio su versión sobre las causas de la ruptura.

Narró que el primer año de relación "fue increíble", sin embargo, con el tiempo le encontró "mensajes de otras mujeres" en el celular y la tableta, por lo cual comenzaron las discusiones que finalmente los hicieron terminar.