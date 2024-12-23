Toni Costa

Ex de Adamari López tendría nueva novia y lo habría confirmado así: ¿está repitiendo la historia?

Toni Costa se habría dado una nueva oportunidad en el amor. Su nueva novia sería una influencer y locutora costarricense a la que habría conocido en el reality de baile ‘Mira Quién Baila’ Costa Rica. Hace 11 años el bailarín conoció a Adamari López en el show de USA.

Toni Costa, expareja de Adamari López tendría nueva novia. El bailarín español habría confirmado su nueva relación en medio de especulaciones de un presunto romance con la influencer Libni Ortiz.

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Toni Costa habría confirmado su nueva relación a la periodista Mandy Fridmann, a quien previamente los internautas habían cuestionado sobre la vida personal del bailarín.

“¿Es cierto que Toni Costa tiene nueva novia?”, le preguntaron, a lo que Mandy respondió: “Vamos a preguntarle” y lo arrobó.

Horas más tarde la misma periodista dio a conocer la presunta respuesta de la expareja de Adamari López.

“Me acaba de confirmar que sí”, ventiló sin dar más detalles.

¿Quién sería la nueva novia de Toni Costa?

El 20 de diciembre, Toni Costa despertó rumores de romance con la influencer Libni Ortiz, mejor conocida como Mimi Ortiz.

El flechazo entre los famosos habría ocurrido durante la participación del español como juez del reality ‘Mira Quién Baila’ Costa Rica, donde Mimi obtuvo el segundo lugar en la competencia de baile.

Mimi Ortiz sería la nueva novia de Toni Costa.
Mimi Ortiz sería la nueva novia de Toni Costa.
Imagen El Diego Bravo / Instagram

Los rumores comenzaron luego de que el influencer El Diego Bravo publicara en Instagram un video en el que ambos aparecen muy juntos y tomados de la mano.

“TONI COSTA y MIMI ORTIZ más enamorados que nunca. Un rumor que se venía escuchando desde hace un ratito por ahí. Tuve la oportunidad de ver esto empezar y soy testigo del lindo cariño que han desarrollado el uno por el otro”, escribió el 20 de diciembre.

¿La historia se repite?

Adamari López y Toni Costa se conocieron en 2011, cuando la actriz era una de las participantes de Mira Quién Baila USA, mientras que él se desempeñaba como bailarín principal.

Después de casi 10 años juntos y una hija en común, la presentadora de Desiguales, show de Unvision, anunció su separación de Toni Costa.

