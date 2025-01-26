Cantante lanza ultimátum a Toni Costa tras publicar fotos con él: "¿Lo que fuimos? Acláralo"

La cantante Juley Mejía lanzó una serie de mensajes que incluyeron un ultimátum para Toni Costa este sábado 25 enero luego de haber dado a conocer supuestos mensajes y fotos comprometedoras entre ellos una semana antes.

La artista dominicana dio a conocer dicho material solo horas después de que Evelyn Beltrán, ex del bailarín, dio una polémica entrevista a People en Español el pasado 16 de enero en la que habló por primera vez sobre su ruptura anunciada en febrero de 2024.

" Empecé a ver mensajes con mujeres, se estaban repitiendo patrones que ya había supuestamente dejado", dijo Beltrán acerca del español.

"Lo enfrentaba y él solo me decía: 'El único error que hice fue no borrarlos'. Ya nos peleábamos mucho y eso se convirtió en una relación un poco tóxica", recordó.

Luego, Juley Mejía publicó en un mensaje: "Le creo a Evelyn Beltrán en sus declaraciones. Sí le encontró mensajes de otras mujeres porque una de esas fue la mía".

La imagen de la izquierda es una de las primeras fotos que Juley Mejía reveló en Instagram estando al lado aparentemente de Toni Costa y dándole la razón a su ex Evelyn Beltrán sobre los "mensajes con mujeres" que le "vio" cuando fueron novios. Imagen Juley Mejía/Instagram

Juley Mejía encara a Toni Costa y le hace exigencia

La cantautora dominicana lanzó duros mensajes dirigidos a Toni Costa durante este fin de semana.

En el primero lo hizo dando a conocer una nueva foto en la que ella aparece aparentemente recostada junto a él: " Toni, tienes 24 horas para que aclares esto. Para ayer era tarde. Confío en tu inteligencia", escribió Juley Mejía.

Después publicó este otro escrito: " Lealtad. Solo pedí lealtad. Mi vida personal se respeta. No hablarás cuando te dé la gana. Lo harás cuando tu capacidad cerebral alcance a decirte que lo hagas. Confío en tu juicio", dijo a través de Instagram.

En un mensaje más, acompañado de una foto de la que no explicó el contexto, agregó de manera enérgica: " ¡Costa! Te quedan 23 horas. Y yo tengo todo el tiempo del mundo, ya que estoy aquí. Acláralo".

"Me conoces, yo tengo ovarios de sobra y sabes que no le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Si mentiste? Acláralo. ¿Lo que fuimos? Acláralo. ¿Quién es Juley? Acláraro. Me conoces de sobra", advirtió.

Estos son la serie de mensajes en los que Juley Mejía le exige a Toni Costa "aclarar" aparentemente el tipo de relación que habrían tenido. Imagen Juley Mejía/Instagram



Toni Costa no reaccionó de manera inmediata a los mensajes de la cantante.

¿Qué relación tuvo Juley Mejía con Toni Costa?

La artista no ha sido del todo clara respecto a qué tipo de relación la habría ligado al bailarín ni cuándo ni bajo qué circunstacias.

En un mensaje en Instagram que colgó en días previos a los de este fin de semana aseguró: " Yo no fui la causante de la separación de Evelyn (Beltrán) y él".

Eso lo alegó luego de que horas antes había dejado ver que ella estaba entre los supuestos "mensajes con mujeres" que la 'influencer' de origen mexicano le "vio" a Toni Costa mientras fueron novios.

Juley Mejía también evidenció una foto del español sin camisa y sobre una cama mientras aparentemente mantenía una supuesta videollamada con ella.

En esta foto, Juley Mejía le cuestiona a Toni Costa "dónde metía a Evelyn Beltrán" mientras supuestamente hablaba con ella "más de 2 a 3 horas". Imagen Juley Mejía/Instagram



"¿ Dónde metías a Evelyn Beltrán para hablar conmigo durante más de 2 o 3 horas? Porque aún eran pareja", dijo al dar a conocer la imagen.

Actualmente, Toni Costa mantiene una relación amorosa con Libni Ortiz Quiros, una famosa modelo y presentadora costarricense.