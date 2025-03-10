Juley Mejía arremete otra vez contra Toni Costa y publica una de sus presuntas íntimas fotos

Video Toni Costa responde por qué no está con su nueva novia tras ultimátum de cantante dominicana

Juley Mejía, la cantante dominicana que destapó la cercana relación que mantuvo con Toni Costa, volvió a arremeter en su contra.

Fue a finales del mes de enero cuando ella aseguró haber sido una de las mujeres con las que supuestamente el bailarín se mensajeaba mientras era novio de Evelyn Beltrán.

Luego de que la intérprete le diera un ultimátum, el español aseveró, en entrevista con Mandy Fridmann, que ella entró en su vida “en enero de 2024” y, con el tiempo, se volvió una de sus “mejores amigas”.

“Jamás ocurrió algo más íntimo entre nosotros, la conexión era muy buena, pero no llegaba como a esos términos”, dijo, recalcando que ambos eran solteros mientras interactuaban, “ni fue mi amante, ni mi pareja”.

Juley Mejía se lanza contra Toni Costa

A semanas de la controversia, este 9 de marzo, Juley Mejía volvió a lanzarse en contra del español durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Después de que un usuario de la plataforma le escribiera: “Yo supe de ti por Toni. Me [contó] cosas que no debió decirme, por eso te apoyo”, ella emitió un duro mensaje.

Encima de una presunta postal del exparticipante de Mira Quién Baila, anotó: “Coñ… ¿Qué carajos te hice? No creo tus lágrimas. No creo nada de ti”.

“Quizá quiera una disculpa por lo que solo tú y yo sabemos que me hiciste. Esto es personal y es irreversible. Evelyn no leyó nada. Mentiroso. A ella se lo dijiste. Y pasa el tiempo y mi memoria va superbién. Corre”, añadió.

En un ‘post’ diferente, la compositora colgó una instantánea en la que supuestamente quien fuera el esposo de Adamari López aparece únicamente en ropa interior.

“Y mientras más recuerde, más intenso se pone esto. Ya no soy diplomática”, anotó, presumiblemente a manera de advertencia.

Juley Mejía arremetió contra Toni Costa. Imagen Juley Mejía/Instagram

Juley Mejía indica cuándo acabará su “guerra” con Toni Costa

Continuando con la dinámica, Juley Mejía subrayó que le gustaría que Toni Costa le pida perdón públicamente pues, afirma, contó su “vida privada”.

Ante la interrogante de cuándo acabará “la guerra”, ella fue precisa: “Cuando se disculpe con mi papá. Cuando a mí me dé la gana. Cuando llueva de abajo para arriba y cuando me diga la verdad en mi cara”.

“Mientras [tanto], saldrá todo lo que recuerdo y lo que no. Y hay gente que vive bajo una apariencia estúpida de redes sociales, donde ‘limpiar su nombre’ es lo que más persiguen en la vida y tienen miedo al qué dirán, entonces, por ahí es su debilidad”, externó.

En otra interacción, la cantautora sentenció que el también instructor de Zumba “no es una mala persona”: “Es sapo”.

Al momento, Toni Costa no se ha pronunciado acerca de las imputaciones de Juley Mejía.