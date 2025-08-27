Novia de Toni Costa responde a los que dicen que él "se veía mejor" con Adamari López

Video Toni Costa presenta a su "bebé" junto a su nueva novia: así hacen el anuncio

Toni Costa y su novia Mimí Ortiz respondieron los comentarios de algunas usuarias en TikTok que la compararon con Adamari López.

Esta vez la pareja no se quedó callada y pidió al público que pase la página, pues Toni y la puertorriqueña terminaron su relación en 2021.

El español y la costarricense hicieron un video en la red social en el que aparecen juntos y una usuaria comentó: "Se ve mejor con Adamari López".

Mimí fue la primera en responder: "Se veía bien… pero ahora se ve mejor". En otro comentario señaló que la gente "no superan las etapas de la vida".

También contestó con ironía a quien le dijo que "Ada es Ada": "Claro, porque Ada no podría ser otra que no sea Ada".

Coincidió con una usuaria que señaló que Adamari "aparte de ser bella bella es muy talentosa": "¡Opino lo mismo!", escribió Mimi. Otra usuaria también comentó al respecto: "Exactamente, Adamari es Adamari, en ¡todo le gana!", pero la costarricense arremetió: "¿Y ya le diste el premio?".

Por su parte, Toni también respondió a la comparación de Mimi con la madre de su hija.

"Con Adamari tengo el mejor de los vínculos: nuestra hija. Lo tuyo no suma, pero sí entretiene. Refresh señora, refresh que quedó estancada".

Pero no solo López fue mencionada por las usuarias, también Evelyn Beltrán: "Otra apareciendo a mostrar su poco amor propio".

Mimi Ortiz y Toni Costa respondieron los ataques de algunas seguidoras. Imagen Mimi Ortiz/TikTok

A pesar de las críticas, el video también recibió una ola de felicitaciones y buenos comentarios para la pareja.

Toni Costa y Mimi Ortiz se conocieron en Mira Quién Baila Costa Rica en 2024 donde se encendió la chispa del amor. Sin embargo, fue hasta diciembre de ese año que confirmaron su romance.

Al inicio de su relación compartían momentos de su noviazgo en redes, pero tras las críticas que han recibido decidieron ser más discretos.