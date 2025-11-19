Adamari López

Toni Costa responde tajante a quienes le dicen que su novia nunca será como Adamari López

El bailarín español no se quedó callado ante las críticas por su relación con Mimi Ortiz, con quien mantiene una relación desde hace un año.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Toni Costa respondió tajante a quienes le dicen que su novia Mimi Ortiz nunca será como Adamari López, su expareja y madre de su hija AlaÏa.

Este 18 de noviembre, la modelo compartió varias fotografías junto al bailarín español y como descripción anotó: “Mi admiración total para ti mi amor”.

“Dios te puso en mi camino por algo, y cada día lo compruebo. La admiración es mutua y admiro tu fe, tu fuerza y tu corazón. Gracias por estar ahí siempre mi amor. Te amo”, respondió él.

Ex de Adamari López responde así a los ataques

Además de felicitaciones a la pareja, también hubo críticas a las que Toni Costa reaccionó de manera tajante.

“Ninguna va a ser como Adamari. Lo siento, Tony”, anotó un usuario de Instagram.

“Obviamente Ada no tiene gemelas. Lo siento por su aportación el día de hoy, solo demuestra su poco amor a sí misma”, respondió Toni Costa.

“Que sea la última que le presentas a tu hija por favor”, agregó otro usuario al que también respondió: “¿Cuántas crees que llevo? A ver tanto que sabe… El punto es que no sabes cómo han pasado las cosas y ya las das por hechas. Error el sobrepensar”.

Así respondió a los ataques el bailarín.
Así respondió a los ataques el bailarín.
Imagen Toni Costa / Instagram

La historia de Toni Costa y Mimi Ortiz

Toni Costa y Mimi Ortiz se conocieron en ‘Mira Quién Baila Costa Rica’ en 2024, donde ella obtuvo el segundo lugar en la competencia de baile.

Los rumores de una relación comenzaron luego de que el influencer El Diego Bravo publicara en Instagram un video en el que ambos aparecían muy juntos y tomados de la mano.

“TONI COSTA y MIMI ORTIZ más enamorados que nunca. Un rumor que se venía escuchando desde hace un ratito por ahí. Tuve la oportunidad de ver esto empezar y soy testigo del lindo cariño que han desarrollado el uno por el otro”, escribió el 20 de diciembre.

¿La historia se repite?

Adamari López y Toni Costa se conocieron en 2011, cuando la actriz era una de las participantes de Mira Quién Baila USA, mientras que él se desempeñaba como bailarín principal.

Después de casi 10 años juntos y una hija en común, la presentadora de Desiguales, show de Unvision, anunció su separación de Toni Costa.

