Novia de Toni Costa lo ayuda con su "bebé" y dice que "se le llena el corazón de orgullo"

Video Toni Costa presenta a su "bebé" junto a su nueva novia: así hacen el anuncio

Toni Costa sorprendió el 3 de febrero al presentar a su "bebé" junto a su nueva novia, Mimi Ortiz. Ahora es la costarricense quien dijo estar "llena de orgullo" por compartir con el español un momento tan importante en su vida.

El bailarín hizo el anuncio a través de su cuenta de Instagram: "Familia les presento mi nueva colección de lentes de sol, digo 'mi nuevo bebé' porque es algo que esperé con mucha ilusión para enseñarles".

En el mensaje también agradeció a Mimi, quien fue parte del proyecto: "Gracias mi amor por apoyarme y ser la modelo ideal para mis lentes, haces que todo sea y luzca siempre mejor".

La costarricense confesó, en entrevista con Mandy Fridmann, que en todo momento apoyó a su pareja con el proyecto, incluso, de ambos surgió la idea de que ella colaborara como modelo para la campaña de lanzamiento.

"Cuando él me contó yo me ofrecí para servirle de modelo, estamos para apoyarnos y con la experiencia en el modelaje con la que cuento quise ayudarle con mi trabajo para poderle dar más forma a las ideas que él tenía".

Libni Ortiz, su nombre real, dejó claro que solo fungió como modelo, pues cada quien tiene sus proyectos, algo que los ha ayudado a fortalecer su relación.

"Siempre contamos con el apoyo de uno y del otro. Al final lo que buscamos es la realización personal y también como pareja, por lo que enfocamos todas las acciones y decisiones que tomamos es en pos a eso. Este proyecto es 100 por ciento trabajo de Toni y se me llena el corazón de orgullo".

Toni Costa lanza su línea de lentes de sol y su novia Mimi Ortiz fue su modelo. Imagen Toni Costa/Instagram

¿La presión mediática afecta la relación de Toni Costa y Mimi Ortiz?

El bailarín no solo se dio a conocer por su talento en el baile, también por sus mediáticas relaciones con Adamari López y Evelyn Beltrán. Ahora, su nuevo noviazgo no es la excepción, pues Toni y Mimi Ortiz han sido centro de atención desde que confirmaron públicamente su amor, ¿esto le afecta a la costarricense?

"No, llevo 10 años trabajando en el medio y uno llega a desarrollar esa armadura de protección que sabe filtrar lo que sucede a nivel público", dijo a Mandy Fridmann.

Añadió que su relación con Costa se construye gracias a la comunicación y es consciente que las críticas y comentarios vienen de "personas que no te conocen y que su opinión está basada en su poca o nula información".

La presentadora radica en Costa Rica, mientras que el español reside en Miami. Sin embargo, las millas de distancia que los separan no es impedimento para su amor.

"Me ha mostrado el amor desde mi valor como mujer y como ser humano, no se cansa de sorprenderme y de hacerme reír, enseñándome que a pesar de la distancia se puede vivir una relación sana y llena de admiración", contó a la periodista.