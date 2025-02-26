Novia de Toni Costa responde si planea "tener más hijos" con él tras presentar a su “bebé”

Video Toni Costa presenta a su "bebé" junto a su nueva novia: así hacen el anuncio

Mimi Ortiz, novia de Toni Costa, reveló si desean ser papás juntos ahora que su relación marcha ‘viento en popa’ pese a la lejanía.

La confesión de la costarricense llega a días de que, junto con el español, causaran sensación al presentar públicamente a su “bebé”.

A inicios de este mes, ellos compartieron en redes sociales el lanzamiento de la línea de lentes de sol del también instructor de Zumba, en cuya campaña promocional aparece la ‘influencer’.

¿Toni Costa y su novia anhelan ser padres?

Este martes 25 de febrero, Mimi Ortiz realizó en su cuenta de Instagram una dinámica de preguntas y respuestas para sus seguidores.

Un usuario aprovechó el momento para cuestionarle directamente: “¿Te gustaría tener más hijos? ¿Lo has pensado en tu nueva relación?”.

La empresaria se sinceró en su contestación: “No está en nuestros planes. Yo quiero tener sólo a Jay y disfrutar a mi hijo cada segundo”.

Ella debutó en la maternidad el 20 de enero de 2022 tras el nacimiento su primogénito con Danny Mora, quien entonces era su pareja.

Mimi Ortiz reveló si ella y Toni Costa planean ser padres. Imagen Mimi Ortiz/Instagram

Por su parte, el bailarín procreó con Adamari López a la pequeña Alaïa, que la próxima semana cumplirá 10 años de vida.

Ante la duda de otra persona acerca de “¿cómo va todo con Toni?”, pues él radica en Miami y Mimi en Costa Rica, esta indicó: “Con Dios… llenos de amor”.

Además, añadió que “para nada” le resulta “difícil” que su romance, que llevaría menos de seis meses, sea actualmente “a la distancia”.

Novia de Toni Costa hace aclaración

En esta misma oportunidad, Mimi Ortiz detalló que no se imaginó, al conocer a Toni Costa durante ‘Mira Quién Baila’ edición Costa Rica, que ahí terminarían en un idilio.

Luego de su revelación, un internauta le recordara que al estrenarse el ‘show’ ella aseveró que seguía con Danny Mora, la modelo esclareció:

“El primer video que sale apenas empezó el programa cuando lo grabé no estaba ya con el papá de mi hijo”, afirmó en un video.

Ella afirmó que la producción le pidió que en ese clip mencionara que todavía se encontraba al lado de él: “La idea era que se enfocaran 100 %, los medios de comunicación, en mi baile y no mis chismes”.

Además, puntualizó que, al entrar a la competencia, llevaba medio año “soltera”, estatus en el que deseaba quedarse “por mucho tiempo”.