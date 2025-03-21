Toni Costa explica por qué mucha gente piensa que es gay aunque tiene “hasta una hija”

Toni Costa se sinceró acerca de los motivos por lo que todavía existen personas que dudan de su orientación sexual y hacen especulaciones.

El español, quien actualmente mantiene una relación con Libni ‘Mimi’ Ortiz, platicó al respecto con Rodner Figueroa para su podcast ‘Cara a cara’.

“Hasta el día de hoy hay mucha gente que piensa que yo soy gay”, indicó, “no sé cuántas novias tengo que tener más para demostrar… que tengo hasta una hija”.

Dicho señalamiento, aseveró, le llega inclusive “teniendo pareja”: “Dicen, ‘no, está ahora con esta porque tiene que tapar que está en el clóset’”.

“Es un tema que yo ya paso porque ha sido tanto tiempo, pero es como decir a la gente: ‘¿Es en serio que sigues con las mismas, de verdad? ¿No vas a dar pie a traer la normalidad que es la que yo ya traigo? O sea, ¿por qué quieres hacer eso? Sigue pensándolo’”, sentenció.

¿Por qué hay quienes consideran a Toni Costa gay?

Ahondando al respecto, Toni Costa compartió que las razones por la que hay quienes creen que él “es gay” tiene que ver con su profesión y estilo de vida.

“Yo entiendo, hay gente que tiene como sus prejuicios, que te juzga y ya porque baile o porque a lo mejor de repente pues te quieras cuidar más o vistas de cierta manera, ya entonces [quedas] encasillado”, explicó.

Toni Costa no ocultaría si fuera gay

La estrella de Mira Quién Baila aseguró que, en caso de que su orientación sexual fuera otra, no tendría un problema en admitirlo.

“Hay gente que se van a acabar los días en nuestra vida pensando que yo he sido una persona reprimida”, comentó.

“Ellos no entienden que en el mundo que estamos, que estoy involucrado, que vengo del baile, de rodearme con bailarinas y bailarines, que también estoy en televisión, que es algo al día de hoy superaceptado, normal y corriente, ¿tú crees que si yo lo fuera, no lo habría dicho?”, externó.

“Si yo no he dicho nada es porque no lo soy, así de simple”, sentenció quien fuera esposo de Adamari López, con quien comparte a la pequeña Alaïa.

Toni Costa: “Me gustan las mujeres”

En 2023, Toni Costa conversó con Alejandro Chabán acerca del “estereotipo de que el hombre que baila” es gay.

“Yo siempre he tenido mis parejas y han sido chicas. He tenido mis novias, a mí me gustan las mujeres”, afirmó al comunicador.

El también instructor de Zumba manifestó que lo han intentado humillar diciéndole homosexual: “Buscan difamarte, ¿tú qué puedes hacer? Tener claro que eso es mentira, eso está claro”.