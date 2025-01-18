Evelyn Beltrán La Bichota

La fuerte reflexión de Evelyn Beltrán tras acusaciones a Toni Costa: "La verdad siempre libera"

Recientemente 'La Bichota' contó su versión sobre por qué terminó su noviazgo de dos años con Toni Costa. Ahora, dijo sentirse "liberada".

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Evelyn Beltrán acusa a Toni Costa de ser “narcisista” y utilizarla para limpiar su nombre

Evelyn Beltrán dio fuertes revelaciones sobre su ruptura con Toni Costa, casi un año después de haberlo hecho público.

En entrevista con People en Español, la modelo mexicana confesó que fue ella quien tomó la decisión de separarse porque el bailarín español era "narcisista" y ella sintió que la había "usado" para limpiar su imagen de los rumores de infidelidad que lo perseguían.

Evelyn Beltrán publica fuerte reflexión

Dos días después de que saliera la entrevista a la luz, 'La Bichota' confesó que se siente "liberada".

Con un breve, pero contundente mensaje, la mexicana de 29 años, externó su sentir.

"La verdad siempre libera", se lee al principio del texto publicado en una de sus historias de Instagram. "La verdad sana, ayuda a darle vuelta a las páginas y sobre todo a aliviar la consciencia. Al final nos ofrece paz", finalizó.

Imagen Evelyn Beltrán/Instagram

Previamente, Evelyn confesó a la revista que está "tranquila", después de haber enfrentado momentos de adversidad.

"Hoy me siento en paz (…) Me acuerdo cómo Evelyn se sentía en esos momentos de impotencia, de no poder salir al mundo y decir quién realmente es el malo porque nadie te va a creer. Estoy más tranquila y ahora me siento mejor de haber podido contar mi lado de la historia".

Evelyn Beltrán tiene un nuevo amor

La modelo y empresaria se encuentra muy enamorada "del ángel" de origen mexicano que llegó a su vida, así lo compartió a People en Español.

"Se llama Enrique, ahorita ya estamos juntos. Es un joven empresario, ingeniero, de 28 años. Estoy en paz, tengo estabilidad, estoy muy tranquila, la paz que me da y el amor que le da a mi hijo no se compara con nada", sentenció.

Relacionados:
Evelyn Beltrán La BichotaToni CostaParejas de famososCelebridadesFamosos

