Toni Costa dejó el baile por unos momentos y se convirtió en 'coach' de fútbol por Alaïa

El mentor y bailarín de Mira Quién Baila, Toni Costa, compartió en sus redes sociales su más reciente aventura a lado de Alaïa, ya que asumió el rol de entrenador de fútbol para el equipo infantil de su hija y demostró que de no haber sido bailarín pudo haberse dedicado al soccer.

Claro que no es la primera vez que el galán iberico tiene un detalle así con su nena, el año pasado la sorprendió inscribiéndose en su clase de taekwondo para pasar más tiempo a su lado. Conoce los detalles con este video.

Cargando Video... “Todo por mi hija”: mira la tierna sorpresa que Toni Costa le dio a Alaïa para estar más tiempo con ella

Así fue como Toni Costa se convirtió en entrenador de fútbol por su hija

El sábado 29 de enero de 2022, el famoso explicó a través de un video en Facebook que se había convertido en ‘coach’ del equipo de su hija debido a que la entrenadora estaba enferma de COVID-19.

Como no podía estar presente para el partido de las niñas la posición quedó vacante, sin embargo, ningún otro papá quiso tomarla y fue así que Toni Costa se ofreció.

Eso sí, admitió que “no tenía ni idea de que hacer” y sólo se iba a guiar con las jugadas que la entrenadora le pasó.

Asimismo, decidió replicar los ‘clichés’ que distinguen a los entrenadores de fútbol como usar ropa deportiva, mascar chicles durante el partido y dar instrucciones.

“La estrategia va a ser muy clara, mi hija va a jugar todo el partido adelante para marcar goles. No, [es broma]. Aquí tengo diferentes dibujitos, hablaré con las niñas a ver si me entienden y vamos a ver si hay suerte. Porque cuando he venido me he dado cuenta que en estos partidos todos los niños van por el balón y no hay ninguna estructura, solo el que está en la portería es el único que mantiene su posición clara”.

A pesar de su inexperiencia, Toni Costa guió al equipo de su hija a la victoria

Para colmo, el español ni siquiera sabía en qué cancha iba a jugar el equipo de Alaïa, así que lo averiguó unos minutos antes del partido.

Curiosamente, aunque fue la primera vez que Toni ejerció como entrenador de fútbol logró que el equipo de su hija ganara.

“Ayer me tocó asumir una responsabilidad y a su vez desempeñar un papel que jamás había esperado hacer: fui por un día el entrenador del equipo de soccer (fútbol) de la escuela de Alaïa, ¡me encantó la experiencia y aparte ganamos 2-1! ¡Y para rematar la faena mi hija marcó el gol de la victoria!”



De hecho, a los papás de las otras niñas les gustó tanto el desempeño del galán ibérico como 'coach' de fútbol que le sugirieron seguir con el puesto, pero rechazó la petición dado es mucho trabajo.

Mira cómo marcó gol Alaïa en este video: