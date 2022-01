Toni Costa presume sus momentos más tiernos con Alaïa, a pesar de la polémica por su ‘novia’

A finales de mayo de 2021, Toni Costa y Adamari Lopez anunciaron su separación de forma amistosa, dejando claro que su relación continuaría de forma cordial por el bien de su hija, Alaïa de seis años.

Sin embargo, siete meses después el bailarín se enfrentó a una serie de críticas porque se le vinculó sentimentalmente con la modelo Evelyn Beltrán.

Si bien esta información no se ha confirmado ni desmentido, el español ha preferido pasar por alto las comentarios negativos y dejar en claro que sin importar su situación sentimental siempre será un gran padre para su hija.

Y es que ni siquiera el Covid-19 fue un impedimento para que Toni estuviera cerca de ella, dale play al siguiente video para saber cómo le hizo para celebrar Navidad junto a Alaïa.

Cargando Video... Toni Costa se las ingenia con todo y covid-19 y logra ver a Alaïa en Navidad

Toni Costa: la paternidad ha sacado su mejor versión

En una publicación de Instagram, el bailarín compartió una fotografía junto a su hija cuando esta sólo era una bebé en el año 2015.

Ahí explicó que al convertirse en padre creció como persona, pues su mayor objetivo es ser la mejor versión de sí mismo para fungir como ejemplo para su hija,

“La vida te cambia por completo cuando eres papá, creces, evolucionas y salen a relucir facetas de uno mismo que desconocías, pero que siempre han estado ahí porque ha sido lo que tú has vivido en tu infancia. Gracias a mis padres por hacerme el padre que soy hoy, sigo aprendiendo para ser para mi hija la mejor versión de mi mismo”.

En el Día de Acción de Gracias combinaron ropa

Durante la celebración padre e hija coordinaron sus ‘looks’ al usar ropa blanca.

Además, al tratarse de un momento para agradecer lo que tienen en sus vidas, Toni Costa confesó lo afortunado que es por tener a una nena como Alaïa y hasta aceptó que le tiene “cariño” a sus detractores porque son un indicio de que algo está haciendo bien.

“Estoy muy agradecido de tener la hija que tengo, que me da vida y llena mi corazón. Agradecido de todo lo bueno que la vida me ha dado y volvería a vivir cada cosa que me ha pasado porque eso me hizo ser la persona que soy hoy: con mis virtudes, con mis defectos, pero así soy, FELIZ. Agradecido por todas las personas que me apoyan y dan su cariño. También agradecido de los ‘haters’, de los que inventan y de los irrespetuosos porque también son necesarios para darte cuenta que estás haciendo bien las cosas y sigues avanzando”.

Toni Costa se inscribió a clases de Taekwondo para estar junto a Alaïa

Con el objetivo de pasar más tiempo de calidad con su nena, el español tomó la decisión de inscribirse a las mismas clases de artes marciales que su hija.

Así ambos van a entrenar juntos y tienen un hobbie en común del que pueden compartir de forma única.

“No saben lo orgulloso que estoy de mi princesa y de la decisión tan acertada de entrar en su clase de Taekwondo, se lo recomiendo 100% a los papás”.

A Toni no le importa volar cuatro horas para ver a Alaïa

A través de Instagram, el bailarín profesional admitió que se identifica con un 'papá león' que protege a su cachorro incondicionalmente.

Igual procura demostrarle que tan importante es Alaïa en su vida, pues sin importar el cansancio de su trabajo, está dispuesto a estar a su lado aunque le tome cuatro horas de vuelo.

Como la vez que ofreció una MasterClass de zumba en Phoenix y posteriormente regresó a Miami para verla.

“Hasta el fin de mis días siempre estaré ahí para ti, protegiéndote, amándote y dándote lo mejor de mí. Te amo princesa”.