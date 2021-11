“Te amo, Princesa”: Toni Costa cautivó las redes con un hermosa dedicatoria

Muchas personas consideran que el amor es uno de los principales motores en la vida; en este caso, Toni Costa es un claro ejemplo de ello y lo dejó en claro en sus redes sociales al demostrar cuánto quiere a una persona especial. Por supuesto, sus fans aplaudieron su hermoso gesto.

Cargando Video... Toni Costa reaparece con “la familia” tras el anuncio de la separación de Adamari López



A pesar de no continuar con la relación amorosa que sostuvo con Adamari López, Toni Costa siempre tendrá contacto con ella, ya que su hija Alaïa es la prioridad de amos.

El coreógrafo siempre estará presente para apoyar incondicionalmente a la niña y claro que el amor hacia ella no se acabará. Prueba de ello es la última publicación del español en su cuenta de Instagram.

Cargando Video... Toni Costa respondió ante los rumores de si es bisexual

Toni Costa compartió un hermoso video en donde aparece con su pequeña. En el clip se puede apreciar a Alaïa esperando a que su papá se aproxime, segundos después cambia la toma y aparece un león con su cachorro.

"Hasta el fin de mis días siempre estaré ahí para ti, protegiéndote, amándote y dándote lo mejor de mi, te amo princesa Alaïa. ¿Quién se anima a hacer este video? Yo estaba deseando hacerlo y por fin Alaïa se dejó jejeje”.



La agenda de Toni casi siempre está muy apretada. Recientemente viajó a Phoenix para dar una clase de baile, pero tomó fuerzas y energía para llegar a saludar a su hija y pasar momentos inolvidables.

Comentarios como: “Tan bello. Eres un padre maravilloso”, “Qué ojos tan divinos”, “Dios los bendiga”, “Lo felicito porque primero están los hijos”, fueron algunas muestras de cariño que recibió.

Cargando Video... Toni Costa muestra el 'enfado' que tiene Alaïa con él y lo que está dispuesto a hacer para que se le pase

Toni Costa frecuentemente demuestra su amor por Alaïa

En más de una ocasión Toni ha publicado imágenes al lado de su hija, acompañadas de dedicatorias y hermosas palabras.

En octubre de este año, Costa compartió con sus seguidores que su nena ya comienza a hacer algunas preguntas, pero él las responde de la mejor manera, así que Alaïa se siente orgullosa de él.

“Como está creciendo mi princesa Alaïa, les voy a contar algo que acaba de pasar mientras la llevaba a la escuela. Me pregunta Alaïa, ¿papá que es lo que mas te gusta en tu vida? Me quedo parado porque no me esperaba que saliera con esa pegunta, bueno le contesto que lo que más me gusta en mi vida es estar con ella. Y dice, ¡Papiiiiiiii, sabía que ibas a decir eso! De verdad! Le contesto diciéndole que la amo”.

Días atrás, Toni presumió que es un gran padre al practicar deporte junto con su hija. En una publicación se puede ver a los dos disfrutar de una clase de Taekwondo.



Por momentos como este, Toni Costa disfruta cada segundo el ser padre de Alaïa.