Secuestran a tío de Eduardo Verástegui: hombres armados irrumpieron en su propiedad

Vicente Verástegui Ostos, tío de Eduardo Verástegui, fue secuestrado el 11 de octubre de 2024 en el Ejido Emiliano Zapata del municipio Xicoténcatl, Tamaulipas, México.

Verástegui, quien funge como diputado local y es hermano del exgobernador César 'Truko' Verástegui, fue privado de su libertad por sujetos armados que ingresaron a su rancho y lo llevaron en un vehículo después de disparar varias veces, reportaron medios como El Universal, Milenio e Infobae.

Según fuentes extraoficiales, dos escoltas del político mexicano murieron en el tiroteo.

Las autoridades de Tamaulipas han desplegado un operativo de búsqueda que incluye a la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que un helicóptero de la SEDENA se sumó a la búsqueda del diputado.

Vicente Verástegui. Imagen Vicente Verástegui/Facebook

La Fiscalía ha abierto una carpeta de investigación y se ha formado un equipo interinstitucional para esclarecer los hechos y localizar al legislador.

Marko Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), al cual pertenece, y otros legisladores han exigido una respuesta urgente de las autoridades para encontrar a Verástegui.

"Condeno enérgicamente el secuestro de nuestro amigo diputado Vicente Verástegui y exijo al gobernador de Tamaulipas actuar con urgencia para investigar y dar de inmediato con su paradero".