Wendy Guevara

Wendy Guevara responde a comentarios de Verástegui sobre su identidad de género: "Gente doble moral"

La 'influencer', quien se define como una mujer trans, no se quedó callada ante las declaraciones de Eduardo Verástegui sobre que es "hombre" y le respondió de manera frontal.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
Video Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete

Eduardo Verástegui ha generado controversia tras realizar comentarios considerados transfóbicos hacia la 'influencer' mexicana Wendy Guevara.

Hace unos días el actor, conocido por sus posturas conservadoras, comentó en sus redes sociales sobre el triunfo de Mario Bezares en el reality show 'La Casa de los Famosos México'. En su publicación, insinuó que solo hombres habían ganado el programa, lo que fue interpretado como una indirecta hacia Wendy, mujer trans que ganó la primera temporada del show.

PUBLICIDAD

Más sobre Wendy Guevara

Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"
0:49

Wendy apoya que mujeres biológicas no compitan con transexuales: "La fuerza es muy distinta"

Univision Famosos
Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"
1:04

Adamari López ventila intimidad sobre su depilación que la tiene preocupada: "¿Qué hago?"

Univision Famosos
¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla
0:54

¿Adamari López peleada con Wendy Guevara por su participación en Desiguales? Una de ellas habla

Univision Famosos
¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami
1:06

¿Separadas al nacer? Confunden a Wendy Guevara con Karol G en Miami

Univision Famosos
Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito
3:16

Wendy Guevara y su mansión: transformó su casa de la infancia con su éxito

Univision Famosos
¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos
2 mins

¡Wendy Guevara se une a Desiguales y llega con todo! Ya hizo advertencia a Migbelis Castellanos

Univision Famosos
Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá
2 mins

Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá

Univision Famosos
Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje
2 mins

Wendy Guevara reacciona a felicitación de Alfredo Adame por el Día del Hombre: le manda mensaje

Univision Famosos
Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida
4 mins

Wendy Guevara tiene una 'conexión' con 'El secreto del río': esta escena se relaciona con su vida

Univision Famosos
Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”
1:00

Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”

Univision Famosos

Durante su reciente aparición en 'Hoy Día', Verástegui reafirmó sus comentarios, cuestionando la identidad de género de Guevara.

"¿Wendy a dónde va, al ginecólogo o al urólogo? Esto no es una opinión, es una verdad… Estoy convencido y la verdad está conmigo, Wendy es un vato", declaró el actor, provocando una ola de críticas en redes sociales.

Wendy Guevara responde a Verástegui

Directa y fiel a su estilo para enfrentar las polémicas, Wendy Guevara no tardó en responder a través de un video en sus redes sociales.

En su mensaje, la 'influencer' desestimó los comentarios de Eduardo calificándolos de retrógrados y señalándolo de tener doble moral.

"Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jot… tapada. En su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral. Ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras", dijo en el 'live'.

Las declaraciones de Eduardo Verástegui han sido ampliamente condenadas en redes sociales, donde usuarios han defendido a Wendy Guevara y criticado la postura del actor.

Relacionados:
Wendy GuevaraEduardo VerásteguiLGBTFamosos LGBTCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX