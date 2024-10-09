Wendy Guevara responde a comentarios de Verástegui sobre su identidad de género: "Gente doble moral"
La 'influencer', quien se define como una mujer trans, no se quedó callada ante las declaraciones de Eduardo Verástegui sobre que es "hombre" y le respondió de manera frontal.
Eduardo Verástegui ha generado controversia tras realizar comentarios considerados transfóbicos hacia la 'influencer' mexicana Wendy Guevara.
Hace unos días el actor, conocido por sus posturas conservadoras, comentó en sus redes sociales sobre el triunfo de Mario Bezares en el reality show 'La Casa de los Famosos México'. En su publicación, insinuó que solo hombres habían ganado el programa, lo que fue interpretado como una indirecta hacia Wendy, mujer trans que ganó la primera temporada del show.
Durante su reciente aparición en 'Hoy Día', Verástegui reafirmó sus comentarios, cuestionando la identidad de género de Guevara.
"¿Wendy a dónde va, al ginecólogo o al urólogo? Esto no es una opinión, es una verdad… Estoy convencido y la verdad está conmigo, Wendy es un vato", declaró el actor, provocando una ola de críticas en redes sociales.
Wendy Guevara responde a Verástegui
Directa y fiel a su estilo para enfrentar las polémicas, Wendy Guevara no tardó en responder a través de un video en sus redes sociales.
En su mensaje, la 'influencer' desestimó los comentarios de Eduardo calificándolos de retrógrados y señalándolo de tener doble moral.
"Sí hermanas, ya vi lo que puso el señor ese que dice que soy hombre, el ese no sé qué Verástegui, un actor, ¿no?, actor o actriz, jot… tapada. En su perfil hasta dice católico y tiene muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral. Ni hablemos del viejo feo, miren yo no voy a estar levantando muertos, no voy a estar levantando carreras", dijo en el 'live'.
Las declaraciones de Eduardo Verástegui han sido ampliamente condenadas en redes sociales, donde usuarios han defendido a Wendy Guevara y criticado la postura del actor.