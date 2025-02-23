'Poncho' Herrera arremete contra Verástegui y lo llama "señora": él reacciona tras polémico saludo

Video Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete

Todo parece indicar que Alfonso 'Poncho' Herrera no estaría de acuerdo con los discursos y posturas políticas de su colega Eduardo Verástegui y arremetió contra él en X este fin de semana.

Eduardo Verástegui hace polémico saludo

Todo inició a raíz de un video que Eduardo Verástegui público este sábado 22 de febrero en el que aparece dando un discurso durante la Conferencia Política de Acción Conservadora 2025 (CPAC) en Estados Unidos

" Mi corazón está con todos ustedes. ¡Luchen, luchen, luchen!", dijo el también activista, afín al actual presidente estadounidense Donald Trump.

Lo polémico es que el actor de 50 años también hizo un ademán que medios como El País describieron como "el saludo nazi".

Esta es una imagen del ademán que hizo Eduardo Verástegui y que presumió en X. Imagen Mezcalent y Eduardo Verástegui/X



El diario español reseñó que el también productor de cine hizo " el saludo fascista tras declararse parte del movimiento 'de Elon Musk y del presidente'".

'Poncho' Herrera critica a Verástegui tras controversia

Alfonso Herrera, quien saltó a la fama internacional hace dos décadas por ser parte de la exitosa telenovela Rebelde, retomó la imagen de Eduardo Verástegui haciendo el controvertido saludo.

"¿Esta señora sabrá de historia universal básica?", le cuestionó al que alguna vez fue galán de telenovelas como Soñadoras, que puedes ver aquí en ViX.

Alfonso Herrera criticó así la manera en que Eduardo Verástegui se dirigió. Imagen Alfonso Herrera/X



Verástegui no se quedó callado y reaccionó al mensaje de su colega haciendo evidentes referencias a la famosa telenovela en la que Herrera participó.

"Claro que sí 'Poncho' Herrera, lo que pasa es que no aprendí historia para 'progres losers' (progresistas perdedores) en la Elite Way School. Mejor dime algo, ¿viste el video o solo estás de Rebelde?".

Eduardo Verástegui le contestó a 'Poncho' Herrera tras el duro mensaje que le dedicó. Imagen Eduardo Verástegui/X y Mezcalent



Eso desató un encontronazo entre ambos con el intercambio de varios mensajes en lo que 'Poncho' Herrera le volvió a llamar "señora", le dijo "ya duérmete" y hasta le hizo la "recomendación" para que leyera el libro 'Historia del mundo para dummies'.

Alfonso Herrera mandó a dormir a Eduardo Verástegui tras la respuesta que le dio por criticar su saludo en un evento político. Imagen Alfonso Herrera/X y Mezcalent



Mientras tanto, Verástegui se defendió: "Recomendación si vas a acusar a alguien de nazi, 'Poncho' Herrera: mínimo mira el video que utilizas para acusarlo. Hiciste el ridículo, acéptalo y continúa. Todos nos equivocamos. ¡Ánimo!".

Verástegui dijo que 'Poncho' Herrera hizo el "ridículo" al "acusarlo" de "nazi". Imagen Eduardo Verástegui/X y Mezcalent

Verástegui niega saludo nazi

Entre los tuits que Eduardo Verástegui dedicó a 'Poncho' Herrera hubo uno en particular en el que negó haber hecho el polémico saludo.

" Mi saludo fue un gesto de respeto y cariño hacia la audiencia, pero algunos prefieren ver fantasmas donde no los hay. Menos ignorancia y más lectura te harían bien", le dijo al actor de Rebelde.

Eduardo Verástegui así negó haber hecho un "saludo nazi" durante un evento político en EEUU. Imagen Eduardo Verástegui/X y Mezcalent



Verástegui, quien intentó sin éxito ser candidato independiente para la presidencia de México en 2024, ha sido criticado desde hace varios años por sus posturas conservadoras y ha tenido desencuentros con varios de sus colegas del mundo artístico.