Eduardo Verástegui de nuevo en la polémica por ideología sobre a mujer: esto dijo

El actor no solo fue comparado con Javier Hernández ‘Chicharito’ sino que también fue señalado de “machista” por emitir comentarios sobre el feminismo en sus redes sociales.

Video Aseguran que Eduardo Verástegui supuestamente quiere ser “sacerdote”: habría entrado a “monasterio”

Eduardo Verástegui se encuentra de nuevo en la polémica por los comentaros que realizó sobre el feminismo en sus redes sociales.

Durante el fin de semana del 27 de julio, el actor compartió varios posteos sobre lo que opina de los movimientos feministas y la diversidad de género. Incluso, en uno de ellos hizo mención a Javier Hernández ‘Chicharito’, quien días atrás fue sancionado por presuntamente promover estereotipos sexistas.

“El Chicharito metió muchos goles en su carrera, pero ninguno como el tremendo golazo que le está metiendo a los progres. Lloran por todo”, escribió, mientras en un siguiente posteo, agregó: “Prefiero mil veces a una mujer femenina, auténtica y valiente… que a una feminista radical que odia al hombre, desprecia la maternidad y niega la verdad”.

“La verdadera fuerza de la mujer no está en imitar al hombre, sino en abrazar con orgullo su identidad, su naturaleza, su ternura y su sabiduría”, insistió.

La postura de Eduardo Verástegui de inmediato fue criticada en redes sociales, donde internautas lo acusaron de no saber “nada de feminismo” y de creer que las mujeres “intentan imitar al hombre”.

Eduardo Verástegui se defiende

A pesar de que en varios posteos Eduardo Verástegui intentó defender su postura con frases como: “El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia” y “El feminismo es una idea muy nefasta”, este martes 29 de julio informó que ofrecería una disculpa, ya que “familiares y amigos” lo habían hecho “ver las cosas con mayor claridad”.

“Voy a aclarar cualquier malentendido y ofreceré una disculpa”, anotó. “En los últimos minutos he recibido muy hate en las redes sociales. He recibido muchos mensajes, muchas llamadas de mi familia, mis amigos cercanos, de mi equipo de trabajo, y me han hecho ver las cosas con mayor claridad y es por eso que estoy escribiendo un mensaje que voy a subir a redes sociales, donde voy a aclarar todo y también voy a ofrecer una disculpa. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga”, sentenció.

