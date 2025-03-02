Eduardo Verástegui por fin responde sobre supuesto romance con Ricky Martin: esto dijo

Eduardo Verástegui dio réplica a los recientes rumores que lo ligan sentimentalmente a Ricky Martin.

Desde hace años han existido versiones de que en el pasado el actor, ahora activista político, supuestamente mantuvo una relación amorosa con el boricua cuando éste residía en México a principios de la década de 1990.

¿Verástegui anduvo con Ricky Martin?

El rumor de que ambos artistas supuestamente eran más que amigos revivió en días recientes y el actor retomó el tema en X este 27 de febrero.

Lo hizo replicando una nota de un medio que hizo referencia al "presunto romance" con Ricky Martin, quien desde 2010 es abiertamente gay.

" Soy un libro abierto, lo dije y lo seguiré diciendo. No tengo reparo en aceptar mi pasado, pero no me gustan las mentiras", contestó desmintiendo como no lo había hecho antes el supuesto noviazgo con el cantante.

Desde hace varios años ha existido la versión de que Eduardo Verástegui y Ricky Martin supuestamente sostuvieron un romance en México. Imagen Mezcalent



" Hace años que abrí los ojos y que le hice una promesa a Dios que lucho por mantener hasta el día de hoy", dijo sobre su actual estilo de vida espiritual enmarcado en la religión católica.

"Es algo que todos podemos hacer, incluso aquellos que viven de la polémica mentirosa y difamatoria", aseveró.

Así respondió Eduardo Verástegui en X a los rumores sobre un supuesto y pasado romance con Ricky Martin. Imagen Eduardo Verástegui/X y Mezcalent



Ricky Martin no reaccionó de manera inmediata en redes sociales sobre este tema.

En noviembre 2023, Verástegui ya había sido cuestionado por la prensa en México sobre el asunto de la supuesta relación con el intérprete de 'María', pero evadió hablar de ello ante los reporteros a quienes les dijo: "Es su trabajo criticar y de eso viven".

¿De dónde resurgió el rumor del supuesto noviazgo?

Eduardo Verástegui, quien intentó sin éxito ser candidato independiente para la presidencia de México en 2024, ha sido criticado desde hace varios años por sus posturas conservadoras, entre ellas el rechazo a los derechos de la población LGBTQ.

Eso le ha provocado fuertes críticas y desencuentros con varios de sus colegas del mundo artístico como el artista 'drag' mexicano Daniel Vives 'La Supermana', quien aseguró haber convivido en el pasado con él y alega haberlo visto en fiestas gay.

"Todos veíamos cómo había un 'approach' (acercamiento) con Ricky Martin", dijo a 'Todo para la mujer' de Grupo Fórmula el pasado 27 de febrero

" Ricky Martin puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, no es nada que nadie sepa. Lo que pasa es que queremos tapar una historia que, por más que le resanemos y le pongamos, el destino tarda por alcanzarnos", insistió.

Daniel Vives 'La Supermana' asegura haber visto en el pasado a Eduardo Verástegui en fiestas gay. Imagen Mezcalent y Daniel Vives 'La Supermana'/Instagram



" Es del dominio público. Cuando estuvimos en una fiesta pasaron muchísimas cosas muy divertidas. Eso me lo quedo yo y no por eso voy a andar diciendo: '1, 2, 3 por mis amigos que están detrás' ¡Para nada! Es mejor tomar al toro por los cuernos y que no se nos salga lo feo", reveló.

En el pasado, Eduardo Verástegui ha tenido polémicos comentarios cuestionando la identidad de género de colegas trans como Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón. Además ha sido criticado por su apoyo a Donald Trump, presidente de EEUU.