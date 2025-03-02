Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui por fin responde sobre supuesto romance con Ricky Martin: esto dijo

¿Eduardo Verástegui tuvo un romance con Ricky Martin? El actor y ahora activista político tocó el tema luego de que una famosa actriz trans mexicana alegara que en el pasado estuvo en fiestas junto a ambos artistas y "todos veíamos que había un 'approach' (acercamiento)" entre ellos.

Mira a Eduardo Verástegui en Soñadoras aquí en ViX

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Así respondió Eduardo Verástegui sobre su supuesto romance con Ricky Martin

Eduardo Verástegui dio réplica a los recientes rumores que lo ligan sentimentalmente a Ricky Martin.

Desde hace años han existido versiones de que en el pasado el actor, ahora activista político, supuestamente mantuvo una relación amorosa con el boricua cuando éste residía en México a principios de la década de 1990.

PUBLICIDAD

¿Verástegui anduvo con Ricky Martin?

El rumor de que ambos artistas supuestamente eran más que amigos revivió en días recientes y el actor retomó el tema en X este 27 de febrero.

Lo hizo replicando una nota de un medio que hizo referencia al "presunto romance" con Ricky Martin, quien desde 2010 es abiertamente gay.

" Soy un libro abierto, lo dije y lo seguiré diciendo. No tengo reparo en aceptar mi pasado, pero no me gustan las mentiras", contestó desmintiendo como no lo había hecho antes el supuesto noviazgo con el cantante.

Desde hace varios años ha existido la versión de que Eduardo Verástegui y Ricky Martin supuestamente sostuvieron un romance en México.
Desde hace varios años ha existido la versión de que Eduardo Verástegui y Ricky Martin supuestamente sostuvieron un romance en México.
Imagen Mezcalent

Más sobre Eduardo Verástegui

Eduardo Verástegui de nuevo en la polémica por ideología sobre a mujer: esto dijo
2 mins

Eduardo Verástegui de nuevo en la polémica por ideología sobre a mujer: esto dijo

Univision Famosos
Aseguran que Eduardo Verástegui supuestamente quiere ser “sacerdote”: habría entrado a “monasterio”
1:12

Aseguran que Eduardo Verástegui supuestamente quiere ser “sacerdote”: habría entrado a “monasterio”

Univision Famosos
'Poncho' Herrera arremete contra Verástegui y lo llama "señora": él reacciona tras polémico saludo
3 mins

'Poncho' Herrera arremete contra Verástegui y lo llama "señora": él reacciona tras polémico saludo

Univision Famosos
Eduardo Verástegui critica nominación de Karla Sofía Gascón a los Oscar y lo llama “señor”
1:13

Eduardo Verástegui critica nominación de Karla Sofía Gascón a los Oscar y lo llama “señor”

Univision Famosos
Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá
2 mins

Eduardo Verástegui arremete contra Wendy Guevara por su deseo de ser mamá

Univision Famosos
Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”
1:00

Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”

Univision Famosos
Eduardo Verástegui se defiende tras críticas por cuestionar la identidad de género de Wendy Guevara
2 mins

Eduardo Verástegui se defiende tras críticas por cuestionar la identidad de género de Wendy Guevara

Univision Famosos
Encuentran con vida al tío de Eduardo Verástegui a horas de ser secuestrado por hombres armados
1 mins

Encuentran con vida al tío de Eduardo Verástegui a horas de ser secuestrado por hombres armados

Univision Famosos
Secuestran a tío de Eduardo Verástegui: hombres armados irrumpieron en su propiedad
1 mins

Secuestran a tío de Eduardo Verástegui: hombres armados irrumpieron en su propiedad

Univision Famosos
Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete
1:02

Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete

Univision Famosos


" Hace años que abrí los ojos y que le hice una promesa a Dios que lucho por mantener hasta el día de hoy", dijo sobre su actual estilo de vida espiritual enmarcado en la religión católica.

"Es algo que todos podemos hacer, incluso aquellos que viven de la polémica mentirosa y difamatoria", aseveró.

Así respondió Eduardo Verástegui en X a los rumores sobre un supuesto y pasado romance con Ricky Martin.
Así respondió Eduardo Verástegui en X a los rumores sobre un supuesto y pasado romance con Ricky Martin.
Imagen Eduardo Verástegui/X y Mezcalent


Ricky Martin no reaccionó de manera inmediata en redes sociales sobre este tema.

En noviembre 2023, Verástegui ya había sido cuestionado por la prensa en México sobre el asunto de la supuesta relación con el intérprete de 'María', pero evadió hablar de ello ante los reporteros a quienes les dijo: "Es su trabajo criticar y de eso viven".

¿De dónde resurgió el rumor del supuesto noviazgo?

Eduardo Verástegui, quien intentó sin éxito ser candidato independiente para la presidencia de México en 2024, ha sido criticado desde hace varios años por sus posturas conservadoras, entre ellas el rechazo a los derechos de la población LGBTQ.

Eso le ha provocado fuertes críticas y desencuentros con varios de sus colegas del mundo artístico como el artista 'drag' mexicano Daniel Vives 'La Supermana', quien aseguró haber convivido en el pasado con él y alega haberlo visto en fiestas gay.

PUBLICIDAD

"Todos veíamos cómo había un 'approach' (acercamiento) con Ricky Martin", dijo a 'Todo para la mujer' de Grupo Fórmula el pasado 27 de febrero

" Ricky Martin puede dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, no es nada que nadie sepa. Lo que pasa es que queremos tapar una historia que, por más que le resanemos y le pongamos, el destino tarda por alcanzarnos", insistió.

Daniel Vives 'La Supermana' asegura haber visto en el pasado a Eduardo Verástegui en fiestas gay.
Daniel Vives 'La Supermana' asegura haber visto en el pasado a Eduardo Verástegui en fiestas gay.
Imagen Mezcalent y Daniel Vives 'La Supermana'/Instagram


" Es del dominio público. Cuando estuvimos en una fiesta pasaron muchísimas cosas muy divertidas. Eso me lo quedo yo y no por eso voy a andar diciendo: '1, 2, 3 por mis amigos que están detrás' ¡Para nada! Es mejor tomar al toro por los cuernos y que no se nos salga lo feo", reveló.

En el pasado, Eduardo Verástegui ha tenido polémicos comentarios cuestionando la identidad de género de colegas trans como Wendy Guevara y Karla Sofía Gascón. Además ha sido criticado por su apoyo a Donald Trump, presidente de EEUU.

Video Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete
Relacionados:
Eduardo Verástegui Ricky MartinRomancesLGBTFamosos LGBTLGBTQParejas de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD