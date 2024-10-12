Eduardo Verástegui

Encuentran con vida al tío de Eduardo Verástegui a horas de ser secuestrado por hombres armados

El tío del actor fue privado de su libertad en su rancho en el estado de Tamaulipas la tarde del 11 de octubre. La mañana de este sábado se informó que fue encontrado en un terreno baldío.



Video Eduardo Verástegui insiste en cuestionar identidad de género de Wendy Guevara: así arremete

Vicente Verástegui Ostos, tío de Eduardo Verástegui, fue encontrado este 12 de octubre, tras ser secuestrado la tarde del viernes 11 en su rancho ubicado en el Ejido Emiliano Zapata del municipio Xicoténcatl, Tamaulipas, México.

De acuerdo con información que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas publicó en redes sociales, el diputado "ya s encuentra con su familia".

"En el caso del reporte de la privación de la libertad del diputado Vicente Verástegui Ostos, se trató de un intento de privación y el legislador ya se encuentra con su familia. Las investigaciones continúan para el esclarecimiento de los hechos".

Gerardo Peña Flores, coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Congreso de Tamaulipas, informó a diario Milenio que habían encontrado al títo de Eduardo Verástegui en un terreno baldío.

"Acaba de regresar Vicente con bien gracias a Dios. Todo ha sido muy rápido pero entiendo que por el rumbo de Ocampo", reportó.

El secuestro del tío de Eduardo Verástegui

Vicente Verástegui Ostos, tío de Eduardo Verástegui, fue secuestrado el 11 de octubre de 2024 en el Ejido Emiliano Zapata del municipio Xicoténcatl, Tamaulipas, México.

Verástegui, quien funge como diputado local y es hermano del exgobernador César 'Truko' Verástegui, fue privado de su libertad por sujetos armados que ingresaron a su rancho y lo llevaron en un vehículo después de disparar varias veces, reportaron el 11 de octubre medios como El Universal, Milenio e Infobae.

Según fuentes extraoficiales, dos escoltas del político mexicano habrían muerto en el tiroteo.

Las autoridades de Tamaulipas desplegaron un operativo de búsqueda en el que participaron la Guardia Estatal, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Vicente Verástegui.
Vicente Verástegui.
Imagen Vicente Verástegui/Facebook
