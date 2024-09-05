Famosos

Tim Burton y Monica Bellucci se se enamoraron 20 años después de conocerse gracias a 'Beetlejuice 2'

Monica Bellucci y Tim Burton hoy conforman una de las más lindas parejas en el cine. Se conocieron en 2006, cuando ambos estaban casados con alguien más. Sin embargo, el tiempo hizo de las suyas y se reencontraron en el momento indicado.

Mariana Rosas
Video El personaje que no regresó a 'Beetlejuice 2' por una oscura razón y otros secretos de la secuela

Tim Burton y Monica Bellucci han conmovido al mundo al ser una hermosa pero inesperada pareja. Ella es un ícono de la belleza en el cine y él ha creado un reino sombrío de películas inolvidables.

Con ‘Beetlejuice Beetlejuice’, la secuela de la película de 1989, la pareja trabajó junta por primera vez y quizás por ello la película ha recibido buenas críticas: se destaca a Bellucci como el mejor elemento de la secuela.

Tim Burton y Monica Bellucci se conocieron hace casi dos décadas en Cannes

La historia entre Burton y Bellucci no comenzó entre las escenas de ‘Beetlejuice Beetlejuice’ sino mucho antes. Se conocieron hace casi veinte años, en la alfombra roja de Cannes 2006.

En aquel entonces, Burton estaba casado con Helena Bonham Carter y Bellucci con el francés Vincent Cassel. Monica y Tim solo se saludaron brevemente, aunque conocían bien el trabajo del otro.

Dieciséis años después, el aclamado director fue honrado con el Lifetime Achievement Lumière Award, en Francia. Era 2022, Monica ya no estaba con Cassel ni Burton con Bonham Carter. El director de ‘Edward Scissorhands’ recibió el reconocimiento de las manos de la bella actriz, a quien no había visto en años. Sin embargo se reencontraron en el mismo país en el que se conocieron.

Las especulaciones en torno a una relación surgieron a partir de fotografías de la actriz y el director tomados de la mano. Pero ambos son tímidos y hablan poco de sus vidas privadas.

Monica Bellucci habló de su amor por Tim Burton

Fue Monica quien rompió el silencio, justo cuando se supo que estaba trabajando en ‘Beetlejuice 2’. Dijo:

“Agradezco haber conocido a este hombre. Fue uno de esos encuentros que raramente ocurren en la vida. Conozco al hombre y ahora conoceré al director. Una nueva aventura comienza”.


Además expresó en una visita a México para promocionar la película lo que siente respecto al trabajo de su pareja:

“Cuando me dijo “hay un papel clave en esta película para el cual pensé en ti”, estaba tan feliz de aceptarlo e interpretarlo, y entrar en este mundo fantástico, mágico, creativo porque él sabe cómo crear situaciones que son impactantes, aterradoras e impredecibles pero al mismo tiempo emotivas y divertidas”.


Monica y Tim son sin duda una pareja tierna y extravagante que se reencontró en el momento perfecto para comenzar una historia juntos.

Famosos Beetlejuice Tim Burton

