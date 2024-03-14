El protagonista de 'Beetlejuice', Michael Keaton, ya vio la secuela de Tim Burton y dijo si vale la pena

Video 'Beetlejuice': la perturbadora historia original y qué personaje tendrá Jenna Ortega en la secuela

Han pasado 36 años desde que Tim Burton presentó ‘Beetlejuice’, una de las películas más icónicas de la década de los años 80, en la que un fantasma algo excéntrico y con métodos cuestionables acepta sacar a los nuevos habitantes de la casa de Barbara y Adam, quienes murieron ahogados.

Michael Keaton está de regreso como Beetlejuice para la secuela dirigida por Tim Burton Imagen Grosby Group/Warner Bros.

Michael Keaton confiesa que ya vio ‘Beetlejuice 2’

El actor Michael Keaton, quien interpretó al ‘Súper fantasma’ en la primera cinta, acudió al programa ‘The Jess Cagle Show’ y reveló que ya tuvo la oportunidad de ver el primer corte de la esperada secuela.

"La he visto ya. Voy a volver a verla después de un par de pequeños cambios en la sala de edición, y puedo decir con confianza que es genial", expresó.



Keaton, quien también interpretó a Batman en las cintas dirigidas por Tim Burton, sabe que la primera película de 1988 es muy querida por los fanáticos y aseguró que no se sentirán decepcionados cuando vean la secuela.

"La original era muy divertida y emocionante visualmente. La secuela es todo eso, pero realmente hermosa e interesantemente emocional aquí y allá”, dijo.



Aunque la gira de promoción para esta película comenzará dentro de unos meses, Keaton no escatimó en dar a conocer su opinión sobre la película, adelantando que es ‘genial’ y que no estaba preparado para lo que vio.

‘Beetlejuice 2’: Todo lo que sabemos de la próxima película de Tim Burton

Bajo el título de ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, la secuela trae de regreso a Michael Keaton como el ‘Súper Fantasma’ y a Catherine O’Hara será nuevamente la artista Delia Deetz.

Jenna Ortega, quien protagonizó ‘Merlina’, serie que dirigió Tim Burton, también forma parte del elenco, quien será la hija de Lydia (Winona Ryder), según reportó el sitio ‘Fotogramas’.

Justin Theroux (‘The Leftlovers’, ‘Mulholland Drive’ y ‘Psicópata’) se suman al elenco, al igual que Monica Bellucci, quien se rumora podría ser la esposa de Beetlejuice, de acuerdo con la información de ‘The Hollywood Reporter’.

Gracias al póster oficial que reveló Warner Bros. sabemos que esta secuela se estrenará el 6 de septiembre en Estados Unidos, por lo que se espera que llegue un día antes a México, debido a la estrategia de estrenos en el país.

Póster oficial de 'Beetlejuice, Beetlejuice', la nueva película de Tim Burton Imagen Warner Bros.



‘Beetlejuice 2’ fue producida, por Plan B, de Burton y Brad Pitt. Al Gough y Miles Millar, los creadores de la serie de Netflix ‘Merlina’, escribieron el guión.

Aunque la trama, así como posibles cameos de otros personajes, no se han revelado, las palabras de Michael Keaton emocionaron a los fanáticos de ‘Beetlejuice’, quienes desean que tenga la misma esencia y humor que la primera entrega.