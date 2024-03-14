El protagonista de 'Beetlejuice', Michael Keaton, ya vio la secuela de Tim Burton y dijo si vale la pena
Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O'Hara están de regreso en la secuela de ‘Beetlejuice’ que llegará a los cines en septiembre de 2024.
Han pasado 36 años desde que Tim Burton presentó ‘Beetlejuice’, una de las películas más icónicas de la década de los años 80, en la que un fantasma algo excéntrico y con métodos cuestionables acepta sacar a los nuevos habitantes de la casa de Barbara y Adam, quienes murieron ahogados.
Michael Keaton confiesa que ya vio ‘Beetlejuice 2’
El actor Michael Keaton, quien interpretó al ‘Súper fantasma’ en la primera cinta, acudió al programa ‘The Jess Cagle Show’ y reveló que ya tuvo la oportunidad de ver el primer corte de la esperada secuela.
"La he visto ya. Voy a volver a verla después de un par de pequeños cambios en la sala de edición, y puedo decir con confianza que es genial", expresó.
Keaton, quien también interpretó a Batman en las cintas dirigidas por Tim Burton, sabe que la primera película de 1988 es muy querida por los fanáticos y aseguró que no se sentirán decepcionados cuando vean la secuela.
"La original era muy divertida y emocionante visualmente. La secuela es todo eso, pero realmente hermosa e interesantemente emocional aquí y allá”, dijo.
Aunque la gira de promoción para esta película comenzará dentro de unos meses, Keaton no escatimó en dar a conocer su opinión sobre la película, adelantando que es ‘genial’ y que no estaba preparado para lo que vio.
‘Beetlejuice 2’: Todo lo que sabemos de la próxima película de Tim Burton
Bajo el título de ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, la secuela trae de regreso a Michael Keaton como el ‘Súper Fantasma’ y a Catherine O’Hara será nuevamente la artista Delia Deetz.
Jenna Ortega, quien protagonizó ‘Merlina’, serie que dirigió Tim Burton, también forma parte del elenco, quien será la hija de Lydia (Winona Ryder), según reportó el sitio ‘Fotogramas’.
Justin Theroux (‘The Leftlovers’, ‘Mulholland Drive’ y ‘Psicópata’) se suman al elenco, al igual que Monica Bellucci, quien se rumora podría ser la esposa de Beetlejuice, de acuerdo con la información de ‘The Hollywood Reporter’.
Gracias al póster oficial que reveló Warner Bros. sabemos que esta secuela se estrenará el 6 de septiembre en Estados Unidos, por lo que se espera que llegue un día antes a México, debido a la estrategia de estrenos en el país.
‘Beetlejuice 2’ fue producida, por Plan B, de Burton y Brad Pitt. Al Gough y Miles Millar, los creadores de la serie de Netflix ‘Merlina’, escribieron el guión.
Aunque la trama, así como posibles cameos de otros personajes, no se han revelado, las palabras de Michael Keaton emocionaron a los fanáticos de ‘Beetlejuice’, quienes desean que tenga la misma esencia y humor que la primera entrega.
¿Crees que ‘Beetlejuice 2’ sea de las películas más taquilleras de este 2024? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.