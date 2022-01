¿Te acuerdas de José María Napoleón? Después de ser vetado abrió una tiendita de abarrotes

Conocido como Napoleón o ‘El Poeta de la Canción’ es un artista que tiene años de trayectoria artística y que ha creado éxitos como: ‘Vive’, ‘Eres’ y ‘Después de tanto’.

Sin embargo no ha sido nada fácil para él, pues por varios años estuvo vetado de Televisa por haber firmado un contrato con una disquera que la televisora no había aceptado.

Napoleón fue vetado de Televisa y se quedó sin trabajo

Sobre la situación que vivió, el cantante en 2001 le dijo a ‘El Universal’ que no tenía claras las circunstancias que lo alejaron de las cámaras de la televisora mexicana.

"Sé que buenamente he entregado casi 30 años de mi vida a Televisa pero un día, cuando me invitaron a participar en un especial navideño las personas de ‘Siempre en Domingo’, me enteré de que estaba vetado; durante tres años he intentado, con dignidad, decir que aquí sigo, aquí estoy", dijo el cantante.



Alejado de los estudios de grabación en ese entonces, confirmó que "después de estar 15 años atado en una disquera, he firmado con otra empresa" y fue como hizo grabaciones con su nueva producción ‘Somos lo que hacemos’ que lanzó en 2002.

Napoleón se enfrentó a la adversidad

Debido al problema que tuvo, no pudo continuar con su carrera como cantante así que retomó uno de los sueños de su infancia, ser torero, no obstante, tampoco le fue muy bien.



La celebridad en el programa ‘Historias engarzadas’ reveló que sufrió varias lesiones, incluidas tres costillas fracturadas, una clavícula rota y el desprendimiento de la retina derecha, haciendo que por poco perdiera la vista.

Luego de 119 enfrentamientos y 59 corridas de toros se retiró del deporte originario de España y abrió una tienda de abarrotes junto a su esposa, María Susana.

Así sobrevivió Napoleón

La celebridad de 73 años al no tener trabajo en la industria del espectáculo y tras haber abandonado los toros, abrió una tienda de abarrotes para sobrevivir, en la que trabajó detrás del mostrador.



Así lo relató en una entrevista a ‘El Universal’, en la que también habló sobre los altibajos por los que pasó.

“He pasado por altibajos porque yo los he provocado, dejé mi música en el momento más importante de mi carrera y me fui a hacerme matador de todos”.



Luego de eso volvió a retomar su carrera con el sencillo ‘Hombre’ que forma parte del disco ‘Vive’, algunas personalidades con las que canta a dueto en este material son María José, Yuri, Mon Laferte y su hijo José María.

Actualmente se retiró de los escenarios, pero dejó claro que seguirá componiendo canciones.

¿Sabías esto sobre el cantante, Napoleón?