“Se mueve muchísimo”: Mon Laferte asegura que su bebé reacciona cuando escucha su música

La intérprete de 'Tu falta de querer’ realizó un en vivo en donde confesó que antes de salir a cantar en los recientes conciertos que ha ofrecido, algo se mueve. En ocasiones siente patadas, y otras que la panza se le pone dura.

El regreso a la música ha sido más emotivo de lo que ella esperaba, ahora con una poderosa razón, con su bebé en camino, motivo que le ha provocado algunas sensaciones en Mon Laferte.

La pandemia obligó a parar la agenda de la chilena, sin embargo, en cuando se terminó el confinamiento, tomó la elección de dar conciertos, pues sus doctores le argumentaron que podía retomar su vida normal después de los primeros tres meses de gestación.

“Ahora se mueve muchísimo todo el día, patea. El lunes durante los ensayos se movía mucho, yo creo que escucha la música, sobre todo la batería, y se mueve. Me da mucho miedo si voy a poder cantar porque cada vez se me dificulta más. Tengo canciones que son difíciles vocalmente; las hice así porque me gusta llevar mi voz al límite, si hay que gritar o susurrar lo hago, pero ahora que estoy embarazada me está costando demasiado las canciones agudas o las notas largas porque no tengo suficiente aire”.



La cantante de 38 años confesó a 'Los Angeles Times’ que sufre de dolores en la espalda ahora que está embarazada.

“Hoy mi vida es un tormento porque tengo unos dolores de espalda horribles, ya no sé cómo sentarme. Pero me subo al escenario y canto, ahí viene mi parte de intérprete”.

“El escenario para mí es una obra de teatro, intento que todo sea un performance. Lo que hago es interpretar este personaje de mujer sufrida y vida tormentosa, aunque cuesta más porque con la panza me veo muy tierna y le quita seriedad”.



Ante su nueva gira, la chilena pisará tierras aztecas y confesó sentirse muy emocionada de cantar frente a sus fans mexicanos.

“Tengo dos álbumes nuevos, pero también siete discos en total, y mis fans quieren canciones de todos. Ha sido bien difícil, pero también es rico tener tanto repertorio. En algún momento me gustaría hacer conciertos como Juan Gabriel. La última vez que lo vi, de sus últimos conciertos, en el Auditorio Nacional, tocó cinco horas. Me encantaría algún día tener repertorio para cinco horas”.

¿Cuándo llegará a este mundo el bebé de Mon Laferte?

La intérprete de 'Mi Buen Amor’ tiene previsto que su bebé nazca en marzo de 2022, lo cual puede ser signo Piscis o Aries. Asimismo, estos serían los últimos espectáculos que ofrezca, pero aseguró que volverá a los escenarios el próximo año.